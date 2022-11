López Obrador prevé que la venta de Citibanamex dejé hasta 10 mmdp en impuestas: "No se vetará a ningún comprador"

Después de que el banco Inbursa del empresario Carlos Slim se bajara de la puja para la compra de Citibanamex, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todavía hay más potenciales compradores y el gobierno federal no vetará a nadie, aun cuando uno de ellos es Germán Larrea, dueño de Grupo México, con quien el mandatario federal ha tenido roces.

En la mañanera de este viernes en Palacio Nacional, a pregunta expresa contestó que la venta del grupo finaciero dejará un pago de impuestos por parte de la empresa estadounidense Citigroup a la Hacienda Pública de hasta 10 mil millones de pesos.

“Como ocho o 10 mil millones aproximado, depende del avalúo, intervienen empresas que se dedican a estoy y hacen la evaluación de cuánto cuesta y a partir de lo que se vende se tiene que pagar de impuestos”, contestó.

El mandatario federal dijo que después de la declinación de Slim todavía hay dos o tres interesados para esta operación y los cuales cumplen con las condiciones que puso el gobierno mexicano: que se compre con capital mexicano, que los compradores estén al corriente con sus impuestos, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en el país y que no se despida a trabajadores.

“Sí, ellos (Larrea) están participando y si cumplen con los requisitos no tienen por qué no participar, nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente de sus impuestos y hasta donde tengo información Larrea está al corriente del pago de sus impuestos y es capital nacional, y creo que aceptaría que el patrimonio cultural del banco se quede en el país, eso nos importa mucho”, dijo.

López Obrador sentenció que en esta operación no volverá a ocurrir que los compradores no paguen impuestos, como sucedió en el gobierno de Vicente Fox. Incluso, destacó que “acaba de resolverse un juicio para que un banco pague” a sus obligaciones fiscales.

“Tenían que haber pagado de impuestos como 10, 12 mil millones de pesos y no pagaron ni un centavo. Entonces, pasó desde entonces a CitiGroup. ¿De quién era el banco o quién era de los principales socios? Roberto Hernández, que había apoyado Fox en la campaña (presidencial). Llega Fox a la Presidencia y nombra de secretario de Hacienda a Gil Díaz, que había trabajado, que había estado de empleado de Roberto Hernández. Y ya como secretario de Hacienda Gil y Fox de presidente se vende a Banamex a CitiGroup y por eso no pagan impuestos, le dan la vuelta.

“El saqueo siempre estuvo legalizado, para eso los diputados y senadores del bloque conservador para apoyar todas esas leyes.”, dijo.

