Carlos Slim ya no comprará Banamex: Inbursa "se baja" de la competencia

Este miércoles,Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, anunció que ya no está interesado en la compra de Banamex. De acuerdo con información ofrecida por el banco "luego de su propuesta no vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en las siguientes etapas del proceso”.

De igual manera, en el documento, Inbursa agradeció a Citi la oportunidad de haber participado en el proceso después de que la institución estadounidense anunció que pondría a la venta sus negocios de banca de consumo y empresarial en México. Finalmente, el banco de Slim añadió que se enfocará en acelerar su desarrollo tecnológico, así como su alto potencial de crecimiento y participación de mercado en México, y continuará con su oferta de productos diferenciados a favor de los clientes.

Fue desde octubre pasado que Grupo Financiero Inbursa dejó entrever dudas sobre si seguía interesado en el proceso de compra de Banamex, ya que al ser cuestionado sobre el tema, su director de finanzas se negó a responder. En la conferencia, Frank Aguado, director de Relación con Inversionistas de la institución financiera, se limitó a decir: “No hay nada que podamos decir sobre este asunto”.

Cabe mencionar que, además de Inbursa, HSBC, Banco Azteca, Santander, Ve por Más y Grupo Financiero Banorte se han retirado de la puja por Banamex. Actualmente, solo quedan dos interesados en la compra, se trata de Banca Mifel, de Daniel Becker, actual presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y el empresario Germán Larrea, quienes hasta ahora no han anunciado su salida del proceso.

El primero en salir de esta puja fue el español Banco Santander luego de ser rechazada su oferta, por lo que para la mayoría de los analistas ponían como al más fuerte a Banorte, aunque también se cuestionaba una posible concentración de mercado, especialmente en el negocio de la afore.

De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a manifestar su preferencia por Banorte e Inbursa, para regresar al Banco Nacional de México (Banamex) a manos de los mexicanos. Sin embargo, meses después Banorte informó al público inversionista a través de un Evento Relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que abandonaba el proceso, luego de que previamente había dado a conocer la obtención de una nueva licencia bancaria para la creación de un nueva banco, el cual será totalmente digital, con el nombre de Bineo y que prevé inicie operaciones durante el primer trimestre de 2023.

Por su parte, Citigroup no ha revelado información sobre el proceso de venta, únicamente, en su última conferencia ante inversionistas, los portavoces de Citi estimaron que el proceso de desinversión en el país concluiría hasta 2023.

SIGUE LEYENDO

Empresarios oaxaqueños le ganan partida a Banamex y le obligan a pagar 130 mil pesos

Inbursa deja en suspenso si continuará su apuesta por Banamex

Ven cambios en sector financiero en México por venta de Banamex