Ven cambios en sector financiero en México por venta de Banamex

La determinación de a quién se venda Banamex puede llevar a cambios en el rumbo del sector financiero en México en los próximos años, debido al impacto en su organización industrial, advirtió Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

Dijo que la venta de Citibanamex modificará la estructura del mercado, de participantes e intermediación, de acuerdo con el estudio “Riesgos y Oportunidades en la Evolución del Sistema Financiero”, del cual es partícipe.

Destacó que la lista de los potenciales interesados es amplia y probablemente subestima el número real y el que existan diversos interesados revela que hay grupos dispuestos a invertir en el sector financiero de México,

Explicó que el resultado de la industria serían dos participantes muy grandes de tamaño similar y separados del tercer lugar en el caso de ganar Banorte, ya que en captación, el crédito al consumo e hipotecario quedaría con un tamaño cercano al de BBVA.

Cabe mencionar que el 11 de enero pasado el grupo estadounidense Citigroup anunció la venta de una parte de sus negocios en México bajo el nombre comercial de Citibanamex.

De aquellos que hicieron público su posible interés que optaron por no participar están HSBC y Banco Azteca, mientras que Banco Santander presentó una oferta no vinculatoria, misma que fue rechazada por Citi y decidió abandonar la puja, y recientemente se habla de Inbursa pero hasta el momento no hay nada confirmado.

En el caso de que Inbursa siga en el proceso, quedaría en un segundo lugar cercano al bloque de Santander y Banorte.

