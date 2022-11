Comenzó la extorsión morenista: marchar el 27 o perder la chamba

-“Si les preguntan, digan que son de Benito Juárez, si no, no digan nada, ¿sale compañeritos?” Así la instrucción de uno de tantos operadores morenistas captado en video y subido a redes, las benditas redes que todo lo evidencian. Lo mismo que en otras ciudades de gobiernos morenistas como Orizaba, donde la policía de tránsito le recuerda a taxistas que deben portar calcomanías de apoyo al presidente López Obrador y asistir a la contramarcha del próximo domingo 27 “porque es una orden de arriba” y bajo la advertencia de que si no cumplen, sus unidades irán al corralón. Lo mismo ocurre en los gobiernos federal, estatales y municipales gobernados por Morena, secretarías y dependencias de todo nivel, sindicatos de paraestatales como Pemex, CFE y hasta de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza, tianguistas, microbuseros, franeleros y demás sectores de la economía formal e informal son extorsionados con marchar o perder la chamba. El chantaje no es nuevo, tiene su origen en el viejo PRI, sólo que ahora es replicado por el nuevo priísmo pintado de guinda, el que se dice diferente. La pregunta es cuánto le cuesta ese acarreo al país en horas-hombre de trabajo y recursos en efectivo, cash que se desvía impunemente del erario para pagar autobuses, gasolina, tortas, ayudas económicas, hospedaje de líderes y demás gastos pagados con impuestos de todos para complacer al presidente que quedó muy dolido por la muestra de hartazgo y rechazo ciudadano en la marcha del pasado domingo 13.

*Tal parece que el mundial de fútbol de Qatar comenzó de la patada. Primero, periodistas internacionales descubrieron que fue con cañonazos de millón y medio de euros como autoridades de ese país sobornaron a prominentes miembros de la FIFA para que con su voto les dieran la sede. Después, organizaciones no gubernamentales documentaron y denunciaron el trato inhumano y de esclavitud que miles de trabajadores procedentes de países pobres sufrieron a manos de los millonarios qataríes durante la construcción de estadios e infraestructura propia de un evento de esa naturaleza. Luego, el analista árabe Amjad Taha asegura que desde Qatar habrían intentado sobornar con 7.4 millones de dólares a ocho futbolistas de Ecuador para que se dejaran ganar el partido inaugural contra la selección local por un gol a cero, lo que por lo visto no ocurrió. Sin embargo, en el evento habrá 80 mil mexicanos y ya tenemos al primer detenido por intentar ingresar ilegalmente a ese país una botella de alcohol. El hecho nos advierte de las noticias que nos esperan, si consideramos que mañana debuta el Tri ante Polonia y en ese encuentro muchos aficionados aztecas insistirán en el tristemente célebre grito homofóbico. Si ya saben como son…

*Tras la detención de un líder de La Familia Michoacana que operaba en Chicoloapan, en la zona oriente del Estado de México, se filtraron videos del detenido en compañía del “Kino”, hermano de la alcaldesa de ese municipio, Nancy Gómez Vargas. Como era de esperarse, la presidenta municipal morenista, del grupo del senador Higinio Martínez, rechazó tener vínculo o relación laboral, amistosa, afectiva o administrativa con algún grupo de organización criminal y se dijo dispuesta a colaborar con cualquier investigación. Que bueno que doña Nancy se encuentre en esa tesitura porque se sabe que la Fiscalía mexiquense ya investiga, en coordinación con las autoridades michoacanas y federales. Para los guindas, el tema podría tener trasfondo político, pero lo que es un hecho es que La Familia Michoacana, entre otros, tienen bajo el terror al oriente mexiquense.

*Aunque los más afectados son La Paz y los Cabos, los cinco municipios de Baja California Sur enfrentan desde hace al menos un par de semanas una severa escasez de gas doméstico y los únicos dos proveedores, Caligas y Globalgas ni siquiera contestan las llamadas de los usuarios porque nomás no hay para cuando. El desabasto afecta también a Mulegé, Loreto y Comondú debido a una embarcación que lo transporta hasta la terminal marítima de La Paz y que quedó varada sin fecha real para cuando. Lo peor del caso es que por aquellos lares, al Gas del Bienestar ni siquiera lo conocen.

*Para hacer frente al brote de influenza aviar de alta patogenicidad, la Unión Nacional de Avicultores y la Secretaría de Agricultura iniciaron un plan de vacunación de aves en zonas de alto riesgo para proteger a gallinas progenitoras y pollitas productoras de huevo. Por fortuna, el brote no representa riesgo para la salud humana ya que el posible contagio se da sólo entre aves, los animales afectados son sacrificados y el abasto de carne de pollo y huevo no se ha visto afectado en nuestro país. Es importante recordar que ante el elevado precio de la carne de res y cerdo, el pollo y el huevo siguen siendo la proteína de consumo humano más accesible al bolsillo de las amas de casa de nuestro país.

*COFEPRIS autorizó el uso de la vacuna cubana Soberana en México, al asegurar que el biológico cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. La agencia mexicana afirma que su autorización es reconocida en países latinoamericanos, ampliando el esquema de vacunación contra Covid-19 en la región. Lo interesante ahora será saber cuándo, en qué estados del país se aplicará y qué tanta aceptación tendrá el biológico caribeño en nuestro país. Hablando del tema, parece que la vacuna mexicana Patria sólo quedó en buenos deseos de los productos del Bienestar.