Fiscalía de Morelos insiste en que Ariadna murió por broncoaspiración y no golpeada: "No se encontraron heridas de sangrado"

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos realizó una conferencia de prensa para explicar nuevamente el procedimiento que se llevó a cabo para determinar la causa de muerte de Ariadna Fernanda, quien fue encontrada muerta el pasado 31 de octubre a un costado de la base de un puente sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán.

La médico legista de la Fiscalía de Morelos, Jazmín Herrera sostuvo que la causa de muerte de la joven de 27 años fue una grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración, asimismo, refirió: "no se encontraron heridas de sangrado" asimismo, señaló que sí existen lesiones en el cuerpo de Ariadna, pero que no están relacionadas con lesiones a nivel de huesos o internas, como fracturas.

"La causa de muerte que nosotros emitimos de manera técnico-científica que es durante el procedimiento es broncoaspiración por intoxicación alcohólica porque encontramos datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento, de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y alimento, lo que hizo que las vías respiratorias se encontraran ocupadas y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos y que esto condujera a la muerte" explicó Jazmín Herrera.

La joven fue encontrada sin vida luego de haber visto por última vez en la Condesa. | FOTO: Twitter @brujasdelmar

Asimismo, señaló que todo se encuentra documentado fotográficamente por el perito y todos los expertos que participaron en el procedimiento, asimismo, refirió que el trabajo se realizó con ética y calidad, pasando por una revisión técnica. En este sentido, negó la posibilidad de una segunda autopsia y subrayó que no se puede realizar el mismo procedimiento dos veces: "No puedes volver a hacer una nueva apertura porque ya está abierto, suturado, sí es cierto, pero ya fue, entonces no se puede realizar una reautopsia".

Fue el pasado 4 de noviembre cuando en una primera conferencia de prensa, la Fiscalía morelense a través del Fiscal General, Uriel Carmona General Gándara, dio a conocer la causa de muerte de Ariadna Fernanda: "Lo que nosotros tenemos corroborado jurídica y científicamente es una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración, no encontramos en ella huellas de violencia" señaló Carmona Gándara.

Asimismo, se descartó la presencia de drogas y de acuerdo con los estudios forenses, la cantidad de alcohol en la sangre en el cuerpo de la joven superó seis veces lo normal y no se encontraron rastros de abuso sexual. Sobre las lesiones, Ariadna presentó pequeños hematomas en ambos antebrazos y piernas en tanto, se dio a conocer el tiempo que llevaba sin vida la joven, a lo que el Fiscal General señaló: "Cuando menos tenía un periodo de un día de fallecida al momento de la intervención del legista".

Información en desarrollo...