Américo Villarreal: La orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca no es persecución política

La orden de aprehensión en contra del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca no es una persecución política sino el resultado de una investigación financiera que desde hace más de un año realiza la Fiscalía General de la República.

El gobernador Américo Villarreal Anaya indicó que los elementos de prueba del delito de delincuencia organizada para la obtención de la orden de detención fueron aportadas por la FGR.

Añadió que se está en el proceso de revisión de las condiciones financieras, el estado que guardan los bienes inmuebles, así como el equipamiento patrimonio del Gobierno del Estado y en caso de observarse irregularidades y no recibir las justificaciones correspondientes se procederá a la presentación de las denuncias.

Hay situaciones fuera de lo habitual como es el hecho de que se han encontrado oficinas abandonadas, secretarios, subsecretarios, directores generales ya no se encuentran y que deberían permanecer en sus mientras no llegue quien les relevara ya no están, mencionó.

Indicó que, en caso de observarse irregularidades y no recibir las justificaciones correspondientes, se procederá a la presentación de las denuncias (Foto: Especial)

Continuó diciendo se está tomando procesión de las oficinas y se está comenzando a evaluar con lo que se cuenta, y están manteniendo los operativos para seguir dando atención y servicio a la ciudadanía.

Reiteró que esta no es una orden de persecución política, sino es una orden de una investigación financiera que se encuentra sustentada, por una Fiscalía General y un estudio de la Cámara de Diputados, en el sentido que considero incluso justificado en su momento el tener el desafuero y pues lo demás ya es político.

Puntualizó el Jefe del Ejecutivo Estatal que Francisco García Cabeza de Vaca deberá presentar sus argumentos y pruebas para su defensa.

Por otra parte, confirmó que este próximo fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara varias refinerías petroleras, entre ellas , la Francisco I. Madero, para volver a evaluar el Estado, de la capacidad de refinación y que se cumplan con los compromisos de poder cada vez tener esta suficiencia de gasolinas.

