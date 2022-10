Francisco Javier Acuña: hay una veneración de los mexicanos a la figura presidencial

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, Francisco Javier Acuña Llamas, presidente de Herencia y Memoria Presidencial A.C. y comisionado del INAI, habló sobre la exposición que realizó la asociación, en la que reunió estampillas, timbres, postales, bustos y medallas de los presidentes de México, desde Guadalupe Victoria, en 1824, hasta AMLO, en 2018.

"El presidencialismo mexicano es verdaderamente para consideración internacional", expresó.

Destacó que esta fijación presidencialista se presenta en América Latina; sin embargo, el caso de México es el más significativo.

Contó que la idea de reunir estos objetos, es resultado de una afición de coleccionista, pero lo importante es el simbolismo que los envuelve.

La colección reúne 800 piezas. Foto: Especial

"Hay un tema de símbolos, signos, señales, que están impresos en los objetos, que te dicen lo que en este país ha significado llegar a la presidencia de la República".

Indicó que en la exposición hay presidentes héroes como Benito Juárez o Lázaro Cárdenas, aunque también están los antihéroes como Antonio López de Santa Anna, Victoriano Huerta o Plutarco Elías Calles; sin embargo de todos hay referencias.

"Esta colección nació con la idea de ir coleccionando objetos, sobre todo cuando yo fui niño, con Luis Echeverría, me tocó conocerlo, saludarlo, me impactó la figura del presidente y a partir de ese momento empecé a recolectar cosas me regalaron o que fui comprando".

Añadió que el mexicano tiene una veneración al presidencialismo y esto es lo que significó esa exposición, que además se instaló para conmemorar los 150 años del aniversario luctuoso de Benito Juárez.

Destacó que la muestra, que reunión 600 piezas, se realizó en el Tribunal Electoral, porque es la instancia que emite las constancias para quien será el presidente de México.

