Un niño es brutalmente atacado en una secundaria, le clavan 4 veces un desarmador en la nuca

Un menor de edad de la Escuela Secundaria Técnica No 14 “Cinco de Mayo” terminó en el hospital el pasado viernes después de que cuatro de sus compañeros lo agredieran. El resultado de este ataque fue que le clavaran en cuatro ocasiones un destornillador en la nuca. La tía del menor habló con El Heraldo Media Group para exigir justicia.

De acuerdo con lo que cuenta la señora Miriam Mendoza, su sobrino llamado Aarón pateó la tapa de un tupper durante su estancia en el recreo, lo cual ocasionó que golpeara sin querer a uno de sus compañeros. Inmediatamente el muchacho fue a disculparse con el otro menor, pero este no entendió razones.

"Lo amenazó de muerte. Realmente fue un tontería", dijo.

Bloquearán la avenida hasta que haya un diálogo.

No había prefectos en el lugar

El atacante tomó la herramienta y trató de clavarla en el cuerpo de la víctima, pero este se agachó. Pese a esta acción evasiva, no pudo evitar que el artículo se le incrustara en la parte trasera de la cabeza. El adolescente fue llevado a un hospital para recibir atención médica.

La familia del joven denuncia que la directora del plantel ha minimizado el caso y no acepta que fue una tentativa de homicidio. Los padres del agresor no han dado razones del comportamiento de su hijo y las autoridades de la escuela no han realizado nada para castigar este acto.

"Los mismos niños de la escuela fueron los que auxiliaron a mi sobrino y lo llevaron a trabajo social", dijo.

El adolescente terminó con varias lesiones en la nuca.

Seguirán bloqueando

La vida de Aarón ya no corre peligro, debido a que fue dado de alta; sin embargo, deberá pasar por varias revisiones médicas, ya que el joven tiene una condición médica que complica la coagulación de la sangre.

Por tal motivo, los tutores realizaron un bloque en la avenida Coyoacán, justo al cruce con la avenida Ángel Urraza. Se trata de al menos 30 personas que exigen a las autoridades que se haga justicia, debido a que el estudiante que resultó lesionado.

El estudiante tuvo que ser sometido a rayos x para determinar su condición médica.

Sigue leyendo:

Estudiante apuñalado en Iztapalapa: Fiscalía de CDMX inicia investigación sobre el caso

Justicia para Jorge Iván: la Fiscalía de Zacatecas dice que no tiene evidencia de agresión del hijo de David Monreal