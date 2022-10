Rosa Icela Rodríguez afirma que "no se entiende el doble discurso" por las fuerzas armadas

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, compareció este miércoles en el Senado de República, donde acusó de un doble discurso por parte de gobernadores y algunos legisladores en el tema referente a la presencia de las fuerzas armadas en las calles.

En su discurso ante el Pleno, enfatizó que en privado se hacen varias solicitudes sobre la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Marina y el Ejército, pero en público denostan su participación.

"Permanentemente hay solicitudes de los integrantes de los partidos que critican a las fuerzas armadas y que llaman militarización a un trabajo profesional extraordinario que se está haciendo. Y que es lo que piden, piden que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina realicen actividades y tareas de seguridad en los distintos puntos del país.

Acotó que ella acepta las críticas, pero señala que han sido 28 gobernadores los que han solicitado la presencia de las fuerzas armadas en sus entidades, pero ellos mismos son los que votan en contra de las reformas.

"Piden la presencia de la guardia y por otro lado la denostan, no entendemos eso, si no apoyan la presencia y no votan a favor", dijo.

Acusa de doble discurso a Lilly Téllez

Rosa Icela Rodríguez, dijo que han sido varias las solicitudes que se hacen al gabinete en privado, 28 de gobernadores, pero destacó dos que han llamado su atención.

"Solamente voy a mencionar dos, una, la más reciente recibida en agosto, nos la envía la gobernadora electa de Aguascalientes (María Teresa Jiménez) lo digo tienen razón en pedirla, pero por un lado piden la presencia de la Guardia y por el otro la denostan, no entendemos y no aprueban la presencia y no está bien".

"La otra nos llegó una solicitud de una senadora (Lilly Téllez) que un día crítica a la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por transparencia, no son dichos son hechos".

"Nos sentimos millones de mexicanos orgullosos de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina, muy muy complacidos con su trabajo".

