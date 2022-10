FES Acatlán pasará de paro indefinido a paro activo el próximo miércoles

Como resultado de una consulta realizada este lunes en línea, en la que participaron 6 mil 490 estudiantes, la Asamblea General de la FES Acatlán decidió pasar de paro total Indefinido a paro activo, a partir del próximo miércoles 19 de octubre, al medio día.

A través de un comunicado, la Asamblea informó que el sostenimiento del paro indefinido estaba condicionado a 200 personas diarias, que no se cumplió.

El comunicado explica que el paro activo se llevará a cabo con el plantel abierto para realizar actividades académicas, culturales y deportivas; pero sin la presencia de autoridades de la Dirección, Coordinaciones de Áreas y Jefaturas de Programa; sin evaluaciones; ni pase de lista obligatorios, hasta que haya una atención puntual al nuestro Pliego Petitorio.

Además, la modalidad de evaluaciones se establecerá entre docentes y estudiantes, en común acuerdo. Precisó que para ello será necesario la habilitación del plantel con servicios de limpieza y vigilancia, servicios escolares, actividades culturales, secretarías técnicas y la entrega de llaves a docentes se realizará de manera normal.

La Asamblea General de la FES hizo un llamado a la comunidad universitaria, docentes, trabajadores del STUNAM y estudiantes a ser testigos de la entrega del plantel a las autoridades correspondientes, para lo cual, deberán de firmar un documento de recibido, “para poder ceder las instalaciones y no dejar a la deriva nuestro patrimonio universitario, y después se tendrán que retirar”.

Autoridades de la institución compartieron un video donde se observa la vandalización del Teatro Javier Barros Sierra,

FOTO: Especial

“El movimiento estudiantil no termina con el paro indefinido, solo estamos buscando evitar la polarización con compañeros que buscan no atrasarse en sus materias pues no es nuestro objetivo confrontarnos entre la comunidad, sino defender derechos estudiantiles que nos beneficien a todes”.

Añadió que continuarán las convocatorias a asambleas, bloqueos y movilizaciones. En el comunicado se señala que el alumno Antonio Rosas, de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública mantiene la huelga de hambre; y se responsabiliza de su integridad al director del plantel.

“Y si, Martínez Justo, estás leyendo esto, te avisamos que un estudiante está en huelga de hambre, su integridad física es tu responsabilidad por negligente e intransigente”.

