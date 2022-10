Maestro de Kinder abusó de una alumna y sigue libre, familiares exigen justicia

Padres de familia del kínder Felipe Pescador, perteneciente al Instituto de Educación de Aguascalientes, ubicado en el fraccionamiento Bona Gens de la capital de Aguascalientes, tomaron la institución educativa para exigir se aceleren las investigaciones a la denuncia de abuso sexual contra una menor de tres años.

La infante fue ultrajada durante las festividades del 15 de septiembre y a la fecha, a pesar de tener identificado al presunto violador y estar acreditado el daño hacia la menor, no se ha detenido.

Estefany Oliva, madre de la menor afectada, acusó a la directora del plantel quien le pidió se desistiera en la denuncia ante la fiscalía o hacer público el caso: “Rabia, coraje, impotencia, pues es mi hija, ella me lo dijo, ella me lo dijo… me dio a entender que si a ella le hubiera pasado, ella se, como que se queda callada, entonces le digo, ¿Qué le violen a su hija o que le metan un pito por la boca a su hija? A ver que se quede callada la infeliz, maldita, pues si es una niña de tres años”, manifestó la demandante.

Padres de familia del kínder Felipe Pescador tomaron la institución educativa para exigir se aceleren las investigaciones (Foto: Especial)

A pesar de la denuncia, las autoridades educativas respaldaron a la directora del plantel, así lo informó Rubén Cardona, director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes: “De momento quedan en su cargo las autoridades del kínder, hasta en tanto no se inicie la investigación… y definitivamente la instrucción por parte de la directora general del instituto (de educación), la instrucción también por parte de la gobernadora del estado es salvaguardar la integridad de los niños”, indicó el funcionario.

Por la lentitud en las investigaciones y la falta de resultados, la madre de la menor amenazó con hacer justicia por sus propias manos, esperando que la fiscalía ejerza acción penal contra el docente señalado como presunto responsable del abuso sexual:

“No, pues el maldito no vino, el maldito y quieren que firme pero no voy a firmar nada así me vale que me vaya a la pinche cárcel, yo al perro lo voy a encontrar y lo voy a castrar al maldito asqueroso (…) voy a investigar su dirección, ¡que me dé la cara!, mi niña lo señala en los videos, ella lo señala a él, yo ya le enseñe al intendente, ya le enseñé al fotógrafo y mi niña me lo señala a él”, advirtió Estefany Oliva.

Los manifestantes pidieron la remoción de la directora, quien presuntamente ha entorpecido las investigaciones y puesto en riesgo al resto de los alumnos.

