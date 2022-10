Justicia para Ingrid Escamilla: declaran culpable de feminicidio a Erick Francisco

Las autoridades declararon culpable a Erick Francisco Robledo Rosas de 48 años por el feminicidio de su pareja Ingrid Escamilla, quien fue brutalmente asesinada en la alcaldía Gustavo A. Madero, el 9 de febrero de 2020. En las salas orales del Reclusorio Oriente se determinó que será hasta el próximo 17 de octubre cuando se definirá su sentencia tras las rejas, en la audiencia de individualización de pena.

"El haber sido declarado culpable nos da un poco de tranquilidad", fueron las únicas palabras que pronunció Antelma, madre de la víctima en entrevista a medios de comunicación. El asesor jurídico de la familia, Javier Gallardo, aseguró que el lunes a las 15:30 se dará la audiencia para conocer la sentencia definitiva de feminicida.

El caso de esta joven causó mucha indignación en la sociedad mexicana, puesto que la audiencia para definir la responsabilidad del sujeto se aplazó en tres ocasiones, la última el pasado lunes 5 de septiembre. Ayer se tendría que haber resuelto si Erick era o no culpable, pero el juez a cargo pidió un día más para emitir su resolución. La madre aseguró el 12 de octubre que el proceso había sido muy desgastante, “por el simple hecho de tardar demasiado, primero por la pandemia y también por citarnos a audiencias y luego regresarnos”.

Anteriormente, la señora Antelma declaró en entrevista: “Esperamos que le den 70 años, que son pocos para la dimensión del hecho que le hizo, es muy poco; (esa pena) no me va a devolver a mi hija, pero que sirva de experiencia, porque los feminicidios no paran”.

La madre de Ingrid espera que el hombre reciba la pena máxima. Foto: Cuartoscuro.

Colectivos presionaron desde temprano

Ayer y hoy temprano, varios colectivos feministas, así como familiares y amigos de la víctima estuvieron afuera del Reclusorio Oriente para hacer arengas y presionar a las autoridades, las cuales tardaron cerca de cinco horas para emitir la información.

Grupos de feministas apoyaron a los familiares. Foto: Cuartoscuro.

Francisco era un hombre violento

La joven de 25 años murió el pasado 9 de febrero de 2020 debido a que Erik Francisco la apuñaló en el cuello tras una pelea; el hijo del agresor atestiguó cómo su padre le quitó la piel y varios órganos a Ingrid. Se sabe que Francisco contaba con una denuncia por violencia contra su exesposa, a quien llamó para confesar sus acciones, y fue ella quien alertó a la policía de lo que había ocurrido. Él e Ingrid estuvieron juntos durante cinco años.

Un día después, fotos de la escena del crimen se publicaron en diversos medios impresos y digitales; las imágenes fueron filtradas por los agentes que arribaron a la escena del crimen, por esos hechos el 14 de diciembre de 2020 fue detenido un policía capitalino, que había sido uno de los dos policías que llegó al lugar.

Se creó una ley para evitar otro caso como el de ella

Este año, luego de la presión civil, ejercida por activistas feministas y la madre de Ingrid, se aprobó la “Ley Ingrid”, que castiga hasta con diez años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio, vídeo, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal o condiciones personales de una víctima. En 2021, en el Estado de México aprobó una legislación similar, que pena con 11 años (a servidores) y de tres a seis a cualquiera que compartan o vendan material que muestre el cadáver de una víctima.

La normativa busca evitar la revictimización. Foto: Cuartoscuro.

La violencia contra la mujer, un problema enraizado en México

Siete de cada 10 mexicanas han padecido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, un fenómeno que creció en los últimos cinco años, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2021 estimó que, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más en México, el 70.1 %, ha experimentado al menos una situación de violencia en su vida.

Las formas de violencia más prevalentes fueron:

Psicológica: 51.6 % de todas las mujeres

Sexual: 49.7 %

Física: 34.7 %

Económica, patrimonial y la discriminación: 27.4 %

Este 2022 ha sido un año complicado en el tema de feminicidios, durante el primer semestre se registraron 493 casos documentados, siendo junio el mes más cruento, con 89 casos. El 2021 también fue un año complicado, pues hubo mil 16 y el mes más violento fue agosto con 112, el máximo histórico registrado en la presente administración. La mayoría de los casos se presentó en el Estado de México, Jalisco, CDMX, Veracruz y Nuevo León.

SIGUE LEYENDO...

Edwin "N" intentó asfixiar a su exnovia Astrid; jueza lo libera porque "solo quería ocasionarle una lesión"

Fiscalía confirmó la detención del presunto feminicida de Valentina Vázquez en hospital de Querétaro