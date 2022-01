Por retraso en la entrega de cuerpos, se registra altercado en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense

Amenazas con la fuerza pública, poca sensibilidad de parte de funcionarios y elementos de seguridad en las instalaciones, exceso de trámites burocráticos además de presuntos actos de corrupción que traen como consecuencia el retraso en la entrega de cuerpos, es lo que las familias de personas desaparecidas deben lidiar para recuperarlos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en Jalisco, donde la estadística de hallazgos de cuerpos complica la esperanza de dar un pronto descanso y sepultura a estas personas; si que las autoridades hagan eco de la situación.

El pasado martes, se registró un altercado en el que las familias que integran el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), fueron amenazadas y revictimizadas luego de que exigieron que les entregaran los restos de dos personas cuyo compromiso se tenía desde una semana antes para entregarlo a las 12:00 del día, sin embargo, esto no ocurrió porque avanzaron las horas del martes 4 de enero sin que esto sucediera.

Y alrededor de las 17:00 horas, luego de esperar y preguntar por qué no se entregaban como se había pactado los cuerpos, la vocera de Fundej, Guadalupe Aguilar Jáuregui decide ingresar a las instalaciones para preguntar el motivo del retraso en la entrega de dos cuerpos de 27 y 24 años de edad, hijos de Consuelo Martínez y a María Guadalupe Ayala, jóvenes que se reportaron como desaparecidos desde septiembre y octubre del 2019 y sus restos fueron encontrados en la Fosa del Mirador II de Tlajomulco de Zúñiga en enero del 2020.

Al momento en que Guadalupe ingresa, la puerta queda abierta porque salía también una carroza fúnebre, por lo que sin forzarla, ingresan también al primer patio al menos 20 personas, en su mayoría mujeres, madres o familiares de personas desaparecidas y también en su mayoría, personas adultas mayores, quienes comienzan a gritar consignas y exigir que se les entreguen los cuerpos.

Ante esto, el guardia que custodiaba la puerta, pide refuerzos y por el radio señala que son “más de 100 mujeres” quienes ingresaron “a la fuerza” a las instalaciones, lo cual deriva en un despliegue de patrullas, incluidas elementos del Grupo Ateneas y sobrevolaron el helicóptero en las instalaciones para intentar controlar la situación.

“Solo venimos a pedir lo justo, a pedir una explicación de porqué no sale y para esto, a mí adentro ya estaban los peritos y mucho personal que no sé porqué corrieron, como que dijeron, van a saquear los cuerpos o no entiendo, no entiendo qué pensaron y entonces, lo que yo les dije que es que lo único que yo quería era que nos entregaran los cuerpos, y pregunté qué faltaba… Toda la situación que correspondía a la Fiscalía, que son los papeles de correspondencia del Ministerio Público, me demostró el abogado que estaban listos desde las 12:09 horas, de una señora, y de las 13:11 horas de otra… La trabajadora social no quiso salir, se comunicó conmigo por teléfono y me dijo que en 10 minutos se los tengo listos; yo le dije, los quiero en cinco o no nos vamos a salir; nos avisan que las carrozas ya podían ingresar por los cuerpos… y todavía tardaron una hora más”.