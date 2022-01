Claudia Sheinbaum justifica la importancia de la Beca Bienestar

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, mencionó las razones por las que es importante la entrega de la Beca Bienestar a todos los niños y niñas, esto a consecuencia de la polémica al respecto de la misma y las diferencias que existen frente al programa de becas talento.

Fue en redes sociales en donde la funcionaria habló al respecto del tema y refirió que es positivo el debate al respecto del tema “pues es parte de la democracia que vivimos”, pero añadió de fondo se exhibe dos proyectos de país: “la continuidad del neoliberalismos y el de la economía moral con Estado de Bienestar”.

Según datos del gobierno capitalino 1.2 millones de niñas y niños son beneficiarios del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, se trata de apoyo mensual y uno anual para útiles y uniformes escolares.

Dio el ejemplo de una menor, 6 años, que vive en San Miguel Teotongo, Iztapalapa, “su madre no tiene los recursos suficientes para darle de desayunar antes de ir a la escuela, tiene 7 de promedio. ¿Juana no tiene talento?, ¿Juana no merece una beca? ¡Claro que merece una beca!”.

La funcionaria refirió que todos los niños y las niñas tienen talento y la beca que reciben “da a sus familia un apoyo económico para salir adelante [...] Para mí, uno de los fundamentos de la cuarta transformación es la construcción de un Estado de bienestar donde nadie se quede atrás”.

