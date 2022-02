SEP | Preinscripciones ciclo escolar 2022-2023: requisitos de ingreso a educación básica

A manera de que los padres de familia no descuiden los periodos de preinscripción e inscripción de los estudiantes de educación básica, la Secretaría de Educación Básica (SEP) presenta de manera puntual su calendario con todas las fechas relevantes donde se llevarán a cabo dichos trámites.

En este caso, es menester recordar de que las preinscripciones ya comenzaron a partir de la primera semana del mes de enero; sin embargo, las fechas continuarán hasta mediados de febrero, por lo que se pide estar atentos para que no tengan problemas.

¿Qué estudiantes se deben realizar su preinscripción?

De acuerdo con la dependencia, los padres de familia o tutores deben realizar el proceso para los estudiantes que ingresarán al segundo y tercer grado de preescolar, así como el primer grado de primaria y secundaria.

En este caso, las fechas estarán divididas por la letra inicial del apellido paterno. No obstante, en caso de que los padres de familia no hayan podido realizar el trámite el día que les correspondía, no habrá problema, debido a que lo podrán realizar dentro del periodo establecido en la convocatoria.

"Si no pudieron hacerlo en alguna de las fechas aquí señaladas, les invitamos a estar atentos a la publicación de una nueva convocatoria", señaló a través de un documento la SEP.

Los interesados en realizar el trámite deberán dirigirse al siguiente enlace para poder llevarlo a cabo: www.aefcm.gob.mx Por otro lado, los padres de familia de los menores que ingresen al primer grado de preescolar a partir del 9 de mayo de 2022 podrán consultar la información necesaria y la preinscripción de su hijo y "tutorados(as) podrán realizarla los días 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo a través de la página oficial de la AEFCM www.aefcm.gob.mx"

¿Cuáles son los requisitos por grado?

2o y 3er grado de preescolar

Edad (4 6 5 años cumplidos al 31 de diciembre del 2022).

(4 6 5 años cumplidos al 31 de diciembre del 2022). CURP (Clave Única de Registro de Población).

(Clave Única de Registro de Población). Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia.

de las tres opciones de escuelas de su preferencia. En caso de tener hermana(s) o hermano(s) inscrito(s) en primer o segundo grado de Preescolar en la escuela solicitada como primera opción, contar con su CURP

los cuales deberán registrarse en el sistema.

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación, así como un número telefónico válido.

Criterios de asignación

Se considerará si tiene hermana(s) o hermano(s) inscrito(s) en primer o segundo grado de Educación Preescolar en la escuela solicitada como primera opción.

Domicilio registrado en la solicitud.

en la solicitud. Edad de la o el aspirante.

1er grado de primaria

Edad (6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022). • CURP (Clave Única de Registro de Población).

(6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022). • CURP (Clave Única de Registro de Población). Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia.

de las tres opciones de escuelas de su preferencia. En caso de tener hermana(s) o hermano(s) inscrito(s) entre primero y quinto grados de Primaria en la escuela solicitada como primera opción, contar con los datos de su CURP, los cuales deberán registrarse en el sistema.

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación, así como un número telefónico válido.

Criterios de asignación

Se considerará si tiene hermano (s) o hermana(s) inscritos entre primero y quinto grado de Primaria en la escuela solicitada como primera opción.

Domicilio registrado en la solicitud.

en la solicitud. Estar cursando t ercer grado de Educación Preescolar en planteles oficiales o particulares incorporados a la SEP.

en planteles oficiales o particulares incorporados a la SEP. Edad de la o el aspirante.

1er grado de secundaria

Para Secundaria General o Técnica tener menos de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

tener menos de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022. Para Telesecundaria contar con menos de 16 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

contar con menos de 16 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022. Para Secundaria para Trabajadores tener 15 años o más a partir del 31 de diciembre de 2022.

tener 15 años o más a partir del 31 de diciembre de 2022. CURP (Clave Única de Registro de Población).

(Clave Única de Registro de Población). Contar con los datos de las cinco opciones de escuelas de su preferencia.

En caso de tener hermana(s) o hermano(s) inscrito(s) en primero y/o segundo grados de Educación Secundaria en la escuela solicitada como primera opción, contar con su CURP, los cuales deberán registrarse en el sistema.

Dos direcciones de correo electrónico de la madre, padre o tutor con quien se establecerá comunicación.

Criterios de asignación

El criterio principal será el promedio final que la o el aspirante obtenga en el certificado de educación primaria (en caso de no contar con el certificado al momento del registro, se considerará el promedio de las calificaciones obtenidas en los grados anteriores).

será el promedio final que la o el aspirante obtenga en el certificado de educación primaria (en caso de no contar con el certificado al momento del registro, se considerará el promedio de las calificaciones obtenidas en los grados anteriores). Como criterio secundario , se considerará si tiene hermana(s) o hermano(s) inscrito(s) en primero y/o segundo grados de Educación Secundaria en la primera de las cinco opciones elegidas, siempre y cuando existan espacios disponibles en la opción solicitada.

, se considerará si tiene hermana(s) o hermano(s) inscrito(s) en primero y/o segundo grados de Educación Secundaria en la primera de las cinco opciones elegidas, siempre y cuando existan espacios disponibles en la opción solicitada. La asignación se privilegiará entre las cinco opciones solicitadas y, en caso de no tener disponibilidad, se asignará en el contraturno dentro de los mismos planteles seleccionados, a falta de este se asignará un lugar en alguna de las escuelas cercanas conforme al domicilio de las opciones registradas para la preinscripción.

Criterios de desempate

Domicilio registrado en la solicitud. (Se podrá verificar la autenticidad del domicilio proporcionado y en caso de descubrir falsedad de información, se tomarán las medidas correspondientes).

en la solicitud. (Se podrá verificar la autenticidad del domicilio proporcionado y en caso de descubrir falsedad de información, se tomarán las medidas correspondientes). Edad de la o el aspirante.

Si deseas mayor información consúltala dándole CLIC AQUÍ.

