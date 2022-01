Sismo de 5.4 sacude Huatulco, Oaxaca: ¿se sintió en CDMX?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano reportó un sismo de 5.4 grados en Huatulco, Oaxaca, pero las autoridades de la CDMX no han documentado daños y "no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos", según informaron.

¿Por qué no sonó la alerta?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMex) detecta sismos importantes, avisa con al menos 50 segundos de anticipación, en la Ciudad de México, de la llegada de ondas sísmicas. Dependiendo de la magnitud y la escala de riesgos se activa o no la señal de advertencia.

El SASMex se basa en el principio de que las ondas sísmicas llamadas superficiales y que son potencialmente dañinas, viajan a una velocidad de entre 3.5 y 4.0 kilómetros por segundo, y por tanto tardan entre 75 y 85 segundos en recorrer la distancia entre la costa de Guerrero y la capital.

En la actualidad ya hay 97 sensores en servicio instalados en las zonas sísmicas de Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero, pero cuando los terremotos provienen de Oaxaca, la alarma no suena o tarda en hacerlo. La alerta sísmica se activa automáticamente cuando las estaciones detectan el inicio de un movimiento telúrico y de inmediato se envía una señal de radio a las computadoras centrales. Existen dos tipos de alertas:

Pública: si se espera un sismo de efectos fuertes (que es cuando se activa la alarma sísmica).

Preventiva: para sismos moderados.

SIGUE LEYENDO...

Gobierno de CDMX entrega apoyos para la rehabilitación de viviendas afectadas en el 19S