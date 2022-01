Cae ceniza en CDMX por fuerte incendio en Azcapotzalco | VIDEO

La noche de este domingo 2 de diciembre usuarios de Twitter denunciaron caída de ceniza en algunas zonas de la alcaldía Azacapotzalco, al norte de la Ciudad de México.

¿A alguien más le está cayendo ceniza en Azcapotzalco? Cerca del Hospital de La Raza ¿Hay algún incendio cerca?

Ante tal situación, autoridades del C5 reportaron que el fenómeno se debía a un incendio de pasto en vaso regulador de Carretas, esto ubicado sobre Avenida Vallejo, limites del municipio de Tlalnepantla y Azcapotzalco.

De acuerdo con reportes oficiales, autoridades de emergencia se encuentran en el lugar para sofocar las llamas e inspeccionar que no existan personas heridas o afectadas.

Por otro lado, al oriente de la capital, también se registró un incendio de árbol sobre Benito Juárez y San Miguel en la colonia San Miguel, alcaldía Iztacalco.

¿Qué hacer durante una lluvia de ceniza?

En las áreas con ceniza, use máscaras para el polvo y lentes con protecciones para los ojos. Si usted no tiene una máscara para polvo, use un pañuelo o tela húmeda. De preferencia no use lentes de contacto.

Tanto como sea posible, mantenga la ceniza fuera de casas-edificios, maquinaria, suministros de agua, aire acondicionado, drenajes, cañerías, alcantarillas, etc.

Permanezca dentro de su casa o habitación para minimizar la exposición, especialmente si usted padece de enfermedades respiratorias.

Minimizar los viajes. Manejar durante una lluvia de ceniza es arriesgado para usted y su automóvil.

No sature las líneas telefónicas con llamadas que no sean de emergencia. Use su radio para recibir información sobre la caída de ceniza y lo que debe hacer.

SEGUIR LEYENDO

Muere una familia calcinada tras incendio en su casa en Tamaulipas