Presidente del CCE deja plantados a diputados en foro de reforma eléctrica

El presidente Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, dejó plantados este miércoles a los diputados en el tercer foro de parlamento abierto sobre la iniciativa de la reforma eléctrica, a pesar de que él mismo pidió a los legisladores recorrer el evento de martes a hoy para poder asistir; Morena y PRI reprocharon el desdén.

Rubén Moreira Valdez, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, evidenció el desaire antes de cerrar el foro, después de la participación del presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), José Abugaber.

“Le agradezco mucho que usted esté aquí, pero no fue el único invitado del sector empresarial, y no está mal decirlo, porque usted lo puso sobre la mesa, pero este Foro se cambió de hora, de día, para que estuviera aquí el Consejo Coordinador Empresarial, y sencillamente no se presentaron, así como otros invitados que se hicieron.

“Entonces yo sí le agradezco muchísimo, pero discúlpeme por tener que hacer esta aclaración, porque si no pareciera pues que aquí hay un linchamiento o un montón, y bueno, yo he tomado nota de todo lo que usted ha dicho, con mucha atención”, dijo desde un salón del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El presidente del CCE había confirmado su participación para hablar en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador junto al presidente de la Concamin.

“Acepto esta aclaración y realmente yo, como Confederación, me invitaron y aquí estoy, no sé lo demás”, dijo José Abugaber.

Lo anterior provocó que Manuel Barlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bromeara con el presidente de Concamin de que le “echaron montón” al ser el único representante del sector empresarial en el foro.

“Lo está haciendo muy bien, muy bien, así me agarraron a mí en el Senado de a montón en el pacto por México, y se siente muy feo… (risas)”, dijo Barlett al hacer otros murmullos con Abugaber, con quien había chocado previamente por la iniciativa de reforma.

Foto: Cuartoscuro

Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, también balconeó sin decir nombres que otros invitados han desdeñado los foros de parlamento abierto.

“Efectivamente no se ha debido al esfuerzo de la Cámara de Diputados, de su Junta de Coordinación Política, ha habido algunos que han desairado estos foros, por eso hay que valorar en lo que vale al señor Abugaber de Concamin que esté presente, eso es muy importante, ojalá que otros hubieran tenido ese valor, esa entereza, porque así pareciera que nosotros queremos avasallar y no ha sido así”, aclaró.

Cabe señalar que horas antes del foro había trascendido que no asistirá Carlos Salazar, por lo que se le preguntó su opinión al coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien dijo que al momento no habían cancelado su presencia.

“Pues movimos el día por él, yo creo que en atención a que nosotros fuimos generosos y obsequiamos el cambio de día también él correspondía a la misma atención que ha tenido la cámara de las y los diputados con ellos”, dijo.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

dhfm

Seguir leyendo:

Reforma eléctrica se define en debate “técnico y económico, no político”: Ignacio Mier

Alertan de más riesgos por Reforma Eléctrica; ¿cuáles son?

CCE sigue “levantando la mano” para ayudar en la recuperación del país: Carlos Salazar Lomelín