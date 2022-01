Tapachula enfrenta escasez de gas lp

El director general del Grupo D'amiano, Antonio D'amiano Gregonis, dio a conocer que derivado a la temporada de invierno que está actualmente presente en Estados del Norte de la República existe una escasez de gas lp en la región Soconusco.

Debido a que en los estados norteños en esta temporada es más usual el uso de boilers como uno de los tantos métodos de calefacción y por ende el consumo de gas L.P. se incrementa, en el sur de México se genera un importante desabasto.

Comentó que el aumento de precio del gas no es culpa de Pemex o de los distribuidores, sino una cuestión de oferta y demanda a nivel mundial, ya que el volumen no es el suficiente para la población.

Además, señaló que Pemex no tiene la capacidad para distribuir la cantidad suficiente de tiene que exportar de Estados Unidos, es ahí donde varía también el elevado costo del gas.

"En los últimos tres años anteriores, no habíamos tenido el mismo desabasto de ahora porque el gobierno había otorgado permisos de importación a empresas particulares, entonces lo que no podía surtir Pemex lo surtían los particulares y eso hacia que no hubiera desabasto y que tampoco subiera actual"