¡Histórico! En Nezahualcóyotl se crea unidad de atención para la comunidad LGBTTIG+

En un hecho histórico y sin precedentes en el municipio de Nezahualcóyotl, el Cabildo aprobó por unanimidad la creación de la Unidad para la Atención hacia las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+, la cual tendrá como objetivo fomentar la no discriminación y el respeto a la diversidad sexual, así como la expresión de género que permitan eliminar mecanismos de exclusión social, y reconocer el goce y ejercicio de sus derechos humanos en favor de la igualdad, dicha unidad estará adscrita a la Presidencia Municipal, y con un perfil idóneo ofrecerá atención inmediata y adecuada, así lo informó el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.

El presidente municipal, en conferencia de prensa en el Paseo Cultural de Nezahualcóyotl, precisó que esta Unidad brindará atención médica gratuita, asesoría jurídica, apoyos económicos para todas las personas de esta comunidad que pretendan instalar un negocio por cuenta propia, así como capacitación en materia de emprendimiento, y canalización para quienes realicen actividades artísticas y deportivas, por lo que en breve estarán listas sus instalaciones y la persona que estará al frente de la misma.

Denunció que cada año en México se cometen 100 crímenes por razones de odio, lo que ya no pueden seguir permitiéndose en nuestro país, por ello mi compromiso, dijo, es que nueva instancia no se convierta en un ente burocrático, sino que todos los días tenga vida y se atiendan los asuntos de su competencia, sin ningún distingo, incluso aunque no pertenezcan a la comunidad LGTTTIQ+.

Señaló que la creación de la Unidad le es gratificante, pues más allá de ser un compromiso que hizo ante la población en su campaña a la presidencia municipal, lo que se busca es que sea un mecanismo que subsista y sobreviva incluso después de que concluya su administración, pues la igualdad y la no discriminación son principios fundamentales para el desarrollo de la personalidad de los integrantes de la población LGBTTTIQ+, y quienes deban defenderla, sin ningún fin político ni partidista, deberán ser las personas de la comunidad.

Aseguró que la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reconoce que la identidad de género y la orientación sexual de las personas son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que en México está prohibido toda norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas.

Por otra parte, Cerqueda Rebollo informó que de igual forma el Cabildo aprobó una Campaña de Regularización del Estado Civil de las Personas respecto al Procedimiento Administrativo por rectificación para el reconocimiento de Identidad de Género, es decir, que las y los vecinos de esta ciudad podrán rectificar su sexo y nombre en el acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género en el Registro Civil.

Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, a través de la contradicción de tesis 346/2019, que con base en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad que implica el reconocimiento a la identidad sexual y a la identidad de género, así como la privacidad, la vía idónea para la adecuación o expedición de las actas de nacimiento por reasignación sexo-genérica, es la administrativa registral, en tanto cumple con los estándares de privacidad, sencillez, expedites y adecuada protección de la identidad de género mediante la emisión de un nuevo documento, coincidente con la identidad de género autopercibida de la persona solicitante.

Resaltó que estas políticas públicas en favor de la comunidad LGBTTTIQ+ se deben principalmente a intereses en común de un grupo social y trasciende más allá de cualquier afinidad política, sin embargo, este tipo de políticas han sido respaldadas principalmente por gobiernos de izquierda, como el suyo.

En ese sentido, Lucero León, cantante y activista por los derechos de la comunidad afirmó sentirse feliz de Nezahualcóyotl pues con este paso que se ha dado hoy, este municipio se coloca a la vanguardia en materia de derechos humanos, al tiempo que agradeció al edil la manera en que se ha acogido a la comunidad, y que a pesar de que hay un camino tortuoso y muy largo que transitar, gracias a estas acciones será una piedrita más que se irá abonando en este gran castillo para construir la diversidad en México.

Al hacer uso de la palabra, Camila Luna, defensora de los derechos humanos de la comunidad reconoció que para ella fue un honor estar en un momento histórico, ya que ninguna otra entidad o municipio del país ha dado este paso, y que esto sin duda hará que en otras partes del país se sumen independiente de los partidos, identidades o gustos, sino que es por los derechos humanos de la comunidad, y destacó que el munícipe es un gran apoyo para Neza y para el Estado de México.

Al tiempo, el activista Iván Andrés García Herrera se congratuló porque el Cabildo aprobara la creación de esta Unidad, ya que desde hace varias administraciones, la organización civil que preside, pidió este mismo espacio y por diversas circunstancias no se logró, por lo que una vez creada, será responsabilidad de la sociedad civil el velar para no se corte este logro, al tiempo que agradeció la voluntad de Adolfo Cerqueda por buscar de ser un municipio incluyente.

Lia Ariel Serrano, exponente trans de la música tradicional y fundadora del Colectivo Ariel y su Venadito, aseguró que es muy positiva la creación de esta Unidad, pues son poblaciones vulneradas y violentadas todavía a pesar del progreso que hay en la actualidad, pues aún hay mucha transfobia y odio, así que con estas acciones que se implementan con el gobierno municipal se sienten el apoyo en los hechos y no tan solo de palabras.

Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Adolfo Cerqueda Rebollo, rechazó y repudió las recientes declaraciones transfóbicas del diputado del PAN Gabriel Quadri de la Torre, pues todas y todos merecen respeto, son seres humanos, al tiempo que externó su solidaridad a la diputada de Morena Salma Luévano.

mgm