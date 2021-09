Al menos el 50% de las víctimas de fosas son identificadas: Fiscalía de Jalisco

Aunque hay retraso en las labores de identificación debido a la falta de personal e insumos en diversas áreas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la identificación de las víctimas que se han rescatado en fosas clandestinas se ha logrado en al menos el 50 por ciento, aseguró el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.



"Más o menos por información de la Fiscalía en Desaparecidos debemos traer un porcentaje de más o menos un 50 por ciento de identificación de personas localizadas en fosas, el reto desde luego corresponde a una serie de trámites periciales que no cesan y que están permanentemente trabajandose en ellos".



Sin embargo, el funcionario reconoció que el tiempo de entrega de los restos puede variar, y aunque hay casos en los que las familias presentan ya confrontas de ADN y llevan a cabo la identificación de los restos, los procesos son variados y calendarizados por el personal del IJCF y depende de cómo se localice el cuerpo, si es que se requieren de más análisis especializados.



"Lo primero es la identificación del cuerpo a través de diversas técnicas que lleva a cabo personal de Fiscalía y de Ciencias Forenses una vez identificado, es poner a consideración de los familiares para ver que coincidamos en esa misma decisión y en el caso de que existiera alguna duda razonable de parte de la familia o del Ministerio Público, se solicita material genético para confronta con el cuerpo, material que obtenemos de parte de familiares directos y en ese sentido, hay trámites que se resuelven de manera muy rápida en unas cuantas horas, a veces en un par de días, sin embargo, hay otros trámites de personas que tienen que ver con alguna desaparición en donde ya las condiciones del cuerpo han cambiado drásticamente, se requieren de una serie de peritajes más especializados".

Pulmón localizado en Vallarta no es humano

El pulmón encontrado en Puerto Vallarta y que se analizó para ver si coincidía con alguna víctima a consecuencia del desbordamiento del Río Cuale, pertenece a alguna especie animal y no es un órgano humano, así lo determinó el peritaje y las pruebas que llevaron a cabo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).



"La información que se nos hace llegar por parte de diversas autoridades, entre ellas Ciencias Forenses, es que no corresponde a un origen humano y partiendo de esa base pudiera ser de alguna otra especie y en lo que a eso corresponde, el asunto ya quedó aclarado", explicó el Fiscal Gerardo Octavio Solís.



Por lo pronto, la búsqueda de la joven de 27 años, Luz Berenice que se reporta como desaparecida tras ser arrastrada cuando iba a bordo de su vehículo a consecuencia de las afectaciones provocadas por el huracán Nora, siguen, aunque hasta ahora no se han tenido resultados o pistas.

Inhabilitan a médico por daños en procedimientos estéticos

El médico Roberto Carlos "N" fue inhabilitado para ejercer medicina estética y cirugía plástica además de que ya fue judicializado e imputado bajo delitos de responsabilidad médica y lesiones a título de culpa y responsabilidad profesional por usurpación.



Se cuentan con dos carpetas de investigación que se encuentran en estos momentos en proceso de ser integradas y se presentaron el mes pasado por lo que una vez concluida, se estarán presentando también para fincar responsabilidad de este médico.

Alertan por fraudes bancarios

Al menos tres instituciones bancarias han reportado casos de fraude a sus cuentahabientes debido a fraudes en donde los delincuentes acuden a sus hogares y con el argumento de cambiar los plásticos por estar vencidos o próximos a vencer, retiran las tarjetas, y con los números de seguridad llevan a cabo compras o retiros en cajeros.



Ante estos hechos, la Fiscalía del Estado pidió a los usuarios que no confíen ni den información personal y confidencial de sus cuentas y que si llega a pasar, que se comuniquen con las autoridades de su banco o de la policía.



"Hay carpetas con esa modalidad de que primero hacen una llamada, luego llegan a una casa, solicitan el plástico con la intención de reemplazarlo y posteriormente sobrevienen los cargos… estaríamos hablando de que este tipo de eventos se da una vez al mes, alrededor de 15 o 18 al año de los que tenemos más o menos registro", señaló Gerardo Octavio Solís, Fiscal estatal.



Finalmente, sobre la persona que presuntamente estaría vinculada con el asesinato del ex mandatario Jorge Aristóteles Sandoval, y que estaba detenida por el delito de cohecho, y quien fue liberada la semana pasada, se sujetó a la pena abreviada y por eso salió libre, sin embargo, si se llegará a determinar su vinculación con algún grupo delictivo, se revisaría y actuaría en consecuencia, aseguró el Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.