Defiende Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León a Fuerza Civil

El Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, defendió a la corporación Fuerza Civil, asegurando que la próxima administración va a recibir una institución fortalecida y “no echada a perder”.

Durante la celebración del Día de Policía y presentar las promociones de ascensos 2021, el titular de Seguridad en el estado insistió que no permitirá que se critique a la corporación policiaca.

“El próximo Gobierno va a recibir una institución fortalecida. No me venga a decir nadie que Fuerza Civil está echada a perder, Fuerza Civil está echada para adelante.

Y yo no voy a permitir que nadie, sea quien sea, hable mal de Fuerza Civil, yo no voy a permitir que ninguno que no haya visto lo que ustedes luchan en la calle,que nadie que no haya ido a un funeral de nuestros compañeros hable mal de nuestra institución”, argumentó Fasci Zuazua.