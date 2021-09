Los lujos más exóticos y raros que se dan las mujeres del narco | FOTOS

El estilo y creciente auge de las mujeres del narco es algo muy frecuente que ahora prolifera en redes sociales con imágenes sobre sus gustos estrafalarios, ropa, vehículos, viajes, botellas de licor y joyas, además de distintos estilos en el vestir y sobre todo en el maquillaje.

Las llamadas ‘buchonas’ deben su nombre a una popular marca de Whiskey que se supone forma parte de los placeres etílicos de importantes capos del narco en México.

Las mujeres suelen destacar por tener un cuerpo escultural, hacer hasta lo imposible por destacar sus atributos, ya sea con cirugías o si son de belleza natural, maquillaje refinado, ropa ajustada que resalte el trasero o los pechos y desde luego una actitud desenfadada, producto de su relación con sus parejas, las que difícilmente les negarían algo material.

A las mujeres les encanta el dinero, muy pocas veces suelen verse desaliñadas o mal vestidas, utilizan ropa de marca de diseñadores de renombre, zapatos que cualquier actriz de renombre envidiaría, automóviles y camionetas de última generación y acompañadas en algunas ocasiones por mascotas de raza fina o bien, animales exóticos como crías de león, panteras o aves exóticas, esa vida de lujos y gustos exóticos suele ir acompañada de la complicidad en el crimen organizado.

Hasta hace algún tiempo, las mujeres no participaban en las ‘actividades’ propiamente pensadas para quienes forman parte de un grupo delictivo, sin embargo, de un tiempo a la fecha, han tomado un papel importante e incluso hay casos como el de la esposa de Joaquín Guzmán Loera alias ‘El Chapo’, la joven Emma Coronel, que se han colocado como las ‘jefas de jefas’ dentro de las actividades delictivas de los grupos delincuenciales.

Lo cual no es motivo ni razón para verse mal frente a la ‘tropa’ o a sus acompañantes, a Emma Coronel se le conoció hasta antes de su detención en Estados Unidos como ‘La Kardashian de Sinaloa’ y no es para menos, además de contar con un cuerpo espectacular, la esposa del ‘Chapo’ posaba ante las cámaras con trajes y vestidos de marca, ataviada con joyería fina y luciendo maquillaje y peinado como si todos los días fuera a alguna recepción importante.

Historias similares se tejieron alrededor de Enedina Arellano Félix, alias la “Narcomami”, quien asumió el control del Cártel de los Arellano Félix luego del asesinato o captura de sus hermanos. Por otro lado, Clara Elena Laborín fue la encargada de coordinar las operaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, luego de la captura de su esposo, Héctor.

La joven de cuerpo casi perfecto y rostro de concurso de belleza, no le pesó ni su belleza ni la ropa de marca para liderar a uno de los cárteles más sanguinarios y poderoso del noroeste del país.

Genio y figura hasta la sepultura

Otro reflector que suele enaltecer el papel de las novias del narco son las series con temática del narcotráfico, Rosario Tijeras o la Reina del Sur, nunca las verás sucias, desaliñadas o sin presencia cautivadora, el retrato de ellas es el de mujeres bien vestidas, sensuales hasta cuando se ven en peligro, con botas de tacón alto y corriendo como si nada en una balacera, esto desde luego si eres la jefa o la líder de un grupo de sicarios.

Mientras que por otro lado, aparecen las acompañantes de ‘la tropa’, mujeres que no dejan de ser atractivas, pero quizá si exageradas en cuanto a su imagen, con maquillaje excesivo, ropa ajustada, uñas más largas que el año bisiesto y eso sí, todas ellas con un cabello rubio y bien peinado, imagen que no están dispuestas a perder y al contrario, les gusta presumir.

Las amantes y mujeres del narco no tienen pudor ni discreción alguna a la hora de mostrarse tal como son en sus perfiles de redes sociales, es su forma de decirle al mundo ‘aquí estoy’ y no me importa lo que digan de mí, clientas frecuentes de salones de belleza, clínicas de cirugía plástica y de boutiques de las mejores marcas, visitas que también dejan huella y por las que son conocidas tanto en redes sociales como en su círculo cercano.

Lamentablemente para ellas, la vida del crimen organizado aderezada con dinero, lujos y la aventura, suele ir acompañada del riesgo propio de la relación cercana con sus parejas, las jovencitas (algunas hasta niñas) podrán estar bien vestidas y aparentar una vida llena de lujos sin preocupación alguna, pero cuando les toca pagar por las acciones de sus parejas, poco les importa a los grupos rivales sin están bien vestidas o si viajan en un auto Bentley o una motocicleta Harley, simplemente las asesinan o las desaparecen, es el precio que deben pagar por su vida desenfrenada.