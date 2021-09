Nueva Ley Ganadera pretende regresar a la autoridad la tutela de la actividad en Sinaloa

Nueva Ley Ganadera lo que pretende es darle un nuevo impulso a la actividad, erradicar viejas prácticas lesivas a los pequeños productores y ponerla al servicio real de los productores, afirmó la diputada Graciela Domínguez Nava.

La legisladora reconoció que la iniciativa de Ley que se pretende sea aprobada en el Congreso el día de mañana jueves ha generado polémica pero, aseguró, que esto se ha derivado no porque se pretenda un nuevo ordenamiento al sector productivo, sino porque se están afectando viejos intereses generados como lo es el cobro, por parte de particulares, de servicios que debiera asumir la autoridad.

Lo que nosotros buscamos en este caso, sí, y lo decimos contundentemente en muchas reuniones que hemos tenido con los ganaderos, es que ya no cobren los particulares, la Unión Ganadera no es el gobierno y, mientras ese tipo de trámites, muy importantes, que si no se atienden de manera correcta, ahí sí se corre el riesgo de que no recuperemos el estatus zoosanitario.

Entonces, agregó la legisladora, en el análisis integral que nosotros hicimos, que es importante que el gobierno retome y sea quien esté como responsable de cómo se expiden las guías, cómo se cobran y de que se haga la supervisión adecuada cuando se van a expedir las guías.

Domínguez Nava precisó que al iniciar la consulta para la reforma que diera origen a un nuevo marco normativo del sector ganadero, recibieron muchas quejas de pequeños ganaderos denuncian cobros de parte de particulares por trámites y regulaciones que debiera de realizar el gobierno del estado, lo que fue observado por autoridades de Estados Unidos cuando estas vinieron a Sinaloa y, como resultado de ello, Sinaloa perdió el estatus zoosanitario.

mgm