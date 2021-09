2 mil mujeres marchan en CDMX para alzar la voz en pro del aborto

Los pañuelos verdes se alzaron en el aire para conmemorar el también llamado Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, una batalla que ha dado frutos en la legislación mexicana, con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se declaró inconstitucional la penalización del aborto en todo el país.

Con testimonios en micrófono abierto, decenas de manifestantes narraron sus vivencias de interrupción, en las que algunas de ellas estuvieron a punto de perder la vida por la clandestinidad y la falta de atención médica.

“Tuve un aborto difícil, pero no por culpa del misoprostol, fue por todas las personas que me juzgaron y me violentaron fuera de una clínica, es la primera vez que hablo sobre esto, y lo comparto para que ninguna de nosotras se vuelva a quedar callada”, narró Azul, una de las presentes.

Grupos como Marea Verde, Anarco Brujas, Frente Nacional a la Sororidad y la Red Mexicana de Colectivas Feministas marcharon en bloques en una ruta que partió del Monumento a la Revolución para arribar al Ángel de la Independencia y continuar rumbo al Zócalo capitalino, un contingente más partió de la Estela de Luz con el mismo destino. En total, acudieron más de mil 800 participantes, según el Gobierno capitalino.

Mientras las consignas de “No estás sola” y “Ni una presa más por abortar”, integrantes de la Tribu MX, pintaron de verde las vallas que rodean la Victoria Alada. Ahí, Fernanda, una de las manifestantes, comentó: “esperamos que esta intervención no sea borrada, queremos hablar de todas las mujeres que han muerto por abortos clandestinos”, dijo.

