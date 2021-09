Materia de amparo: Otorgan más poder a jueces

Los jueces y magistrados en materia de amparo pueden dejar de aplicar la ley que consideren inconstitucional por violar derechos humanos.

El Pleno del máximo tribunal eliminó, con nueve votos, el criterio que establece que los tribunales colegiados son los únicos que están facultados para ese control ex officio.

Según la Corte, la Constitución obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a dejar de aplicar cualquier disposición que vulnere los derechos humanos y los órganos del Poder Judicial de la Federación no son la excepción.

El ministro presidente Arturo Zaldívar, calificó de ilógico que jueces de un municipio puedan inaplicar de oficio una ley, pero un tribunal federal no.

“Es que un juez de primera instancia de un municipio apartado del país sí puede inaplicar una ley, pero un tribunal colegiado de magistrados federales que se dedican fundamentalmente al control de la constitucionalidad, no pueden hacerlo, no encuentro la lógica de esto”, enfatizó.

La Corte resolvió que los órganos de amparo deben publicar sus proyectos de sentencia que propongan realizar un control ex officio para que las personas conozcan el sentido de la resolución.

“Para que las partes no queden indefensas en el ejercicio del control convencional ex officio de última instancia, propongo a este honorable Pleno que, cuando el control de convencionalidad ex officio se realice por dichos órganos jurisdiccionales, en su carácter de terminales, el proyecto respectivo se publique con la misma anticipación a que hace referencia el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

“Así también se le dé vista a las partes, en términos del numeral 64, segundo párrafo del mismo ordenamiento, lo anterior, a efecto de que las partes tengan conocimiento del referido control y —en su caso— puedan hacer valer lo que a su derecho convenga”, propuso la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

PAL