Diputado federal por Hidalgo se suma a Morena

El diputado federal por Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, anunció este martes su adhesión al Grupo Parlamentario de Morena, reafirmando su compromiso de trabajar por consolidar el proyecto de la “4T” en beneficio de las familias hidalguenses.

“Me sumo a las filas de la Cuarta Transformación desde la bancada de Morena en la Cámara de Diputados con el compromiso de luchar por México e Hidalgo. Hoy reitero mi convicción para trabajar con Fuerza y sin pausa desde el Congreso de la Unión, de la mano de mujeres y hombres que luchan por consolidar el proyecto de nación encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, precisó el legislador.

Cuauhtémoc Ochoa manifestó que la Cuarta Transformación será una realidad en Hidalgo, “es nuestra responsabilidad consolidarla, por eso tenemos que trabajar todos los días sin descanso”, apuntó.

Por ello, el diputado federal hizo un llamado a cumplir los tres pilares del proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar el pueblo.

“Vamos a transformar Hidalgo, vamos a trabajar con respeto y con disciplina, valores con los que me educaron, seré un guardián de la Cuarta Transformación”, señaló Cuauhtémoc Ochoa.

Por otra parte, agradeció al Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velazco por la calurosa bienvenida, así como a todos aquellos que le abrieron las puertas al partido.

Cabe señalar que, desde el inicio de la 65 Legislatura se habló del cambio de bancada del legislador, sin embargo, fue hasta este 28 de septiembre que el legislador formalizó su migración con el partido aliado.

