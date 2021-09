Ricardo Monreal defiende a científicos y choca con algunos correligionarios de Morena

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió a científicos y chocó con algunos de sus correligionarios morenistas y rechazó la propuesta de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indague las finanzas de las universidades, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En conferencia de prensa, minutos después de que el senador Armando Guadiana y otros senadores hayan fijado la postura para indagar a las universidades, Monreal frenó de tajo la iniciativa y aclaró que esa postura fue a título personal y no corresponde a un propuesta del grupo parlamentario morenista.

Sostuvo que no se suma a que haya una investigación a las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos.

"Me parece no sólo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país. Hay que respaldar a las universidades, no hay que perseguirlas", expuso.

Como maestro de la UNAM, Monreal defendió a los académicos y científicos del Conacyt que son investigados por la Fiscalía General de la República, incluso dijo que conoce a algunos de ellos, su honestidad y autoridad en las materias.

"No soy juez, no quiero asumir ese papel ni tampoco soy ministerio público, no soy fiscal, y expreso mi solidaridad para que todo se aclare muy rápido para el beneficio de la UNAM, ellos y sus familias", enfatizó.. Y ahondó: "Si me preguntan de qué lado Estoy, estoy del lado de la UNAM, estoy del lado de los científicos, estoy del lado de la justicia y por eso me parece que esto se va a aclarar".