Dr. Strange 2: rumores apuntan a ver en pantalla a un X-Men en la cinta del hechicero supremo

Recientemente se ha filtrado una imagen de la cinta Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness (secuela de la saga del hechicero supremo) en la que se ve (al menos así parece) a uno de los personajes clave del universo de los X-Men que no han hecho todavía su debut en la pantalla grande junto con los otros personajes de Marvel.

La segunda cinta de Dr. Strange correrá a cargo del director Sam Raimi, mismo creativo que está a cargo de la tercera película de la saga de Spider-Man: No Way Home, y en la que de acuerdo con los fans y los seguidores del arácnido podría servir como puente para abrir el Multiverso en la pantalla grande y unir a los personajes de Marvel que estaban ‘extraviados’ en otras compañías.

Esto abriría la puerta para ver en cine a personajes como: Venom, Daredevil, The Punisher, Deadpool, Duende Verde, Sandman, y los ya confirmados Dr. Octopus y Elektro en la saga del arácnido y en otros proyectos en el futuro de la compañía.

Tomando en cuenta lo anterior y a sabiendas de que las franquicias de Fox ya pasaron a ser parte de Disney (entre ellas los X-Men), el personaje que podría llegar con el Dr. Strange se trata de nada más y nada menos que del Profesor Charles Xavier, cerebro del equipo y uno de los más poderosos mutantes en el universo Marvel, la versión del personaje sería la que encarnó el actor Patrick Stewart, sin embargo, en la imagen filtrada se ve que tiene más parecido con James McAvoy.

Wanda contra otro mutante

La filtración de la imagen aún viene sin los detalles técnicos y digitales, sin embargo, se aprecian bastante bien, la imagen confirmaría el rumo sobre una supuesta batalla entre uno de los personajes del Universo Fox y Wanda Maximoff (misma que recordemos por cuestión de derechos no podía ser llamada mutante), que superaría épicamente a la batalla entre el hechicero supremo y Thanos en Infinity War.

El insider (famoso por acertar algunas filtraciones sobre Spider-Man), aseguró en un foro en redes sociales, que en la probable batalla entre Wanda y un X-Men, la primera resultaría vencedora, algo anecdótico si tomamos en cuenta que Wanda proviene del universo de los X-Men, ya lo hemos visto en comics, pero sería genial verlo en la pantalla grande.

La filtración ha hecho volar nuevamente los sueños y teorías de los fans, además salieron a la luz recientes conversaciones entre la mente maestra del UCM, Kevin Feige y el actor Patrick Stewart, quien había mencionado que su participación como el Profesor Xavier ya había llegado a su fin, ahora es muy probable que regrese para integrarse al universo cada vez más rico y poderoso de Marvel.