Samuel García buscará cómo apoyar a migrantes en Nuevo León

El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García adelantó que buscará cómo apoyar a los migrantes que se encuentran de paso en la entidad, o que busquen quedarse por las dificultades de cruzar hacia Estados Unidos.

Tras hacer entrega de equipo médico y de protección en un hospital local, García comentó que desconoce cómo puede apoyar en este momento, reconociendo que se trata de un tema que debe manejar la federación.

Sin embargo, insistió en que buscará la manera de poder ayudar a las personas que han arribado a Nuevo León, una vez que tome protesta el próximo 3 de octubre.

“No tenemos conocimiento del trato federal en Nuevo León y todos sabemos que la migración es un tema estrictamente del Instituto Nacional de Migración, y en el estado estamos de manera humanitaria. Tratamos de ayudar a esta pobre gente que está viviendo un viacrucis y que además como frontera son maltratados en todas las áreas.

Vamos a encontrar una manera de ayudarlos, tenemos que ayudarlos, pero no me atrevo a decir cómo porque no sabemos el contexto, ni la situación, pero vamos a entrar de lleno y sobre todo tener un diálogo con la Federación y Estados Unidos para ya resolver una bomba de tiempo”, mencionó.

Definen toma de protesta

El Congreso local definió finalmente cuándo y dónde será la toma de protesta del Gobernador entrante, Samuel García.

La ceremonia será el 3 de octubre a las 18 horas, y tendrá como sede el Teatro de la Ciudad, siendo la primera ocasión en que se aprueba el cambio de sede oficial, que normalmente era el Congreso del Estado.

El punto de acuerdo fue aprobado por la mayoría de los legisladores, al mismo tiempo que se citó al pleno a sesión solemne el próximo 27 de septiembre para el sexto y último informe de gobierno del actual Ejecutivo, Jaime Rodríguez Calderón.

alg