¡Ayuda a Diego! Joven de 15 años busca donadores de células madre para su lucha contra el cáncer

¿Sabías que 10 minutos de tu tiempo pueden salvar una vida?

Diego es un chico de 15 años, valiente, decidido y cariñoso. Es aficionado al fútbol y le encantan los deportes.

Hace un año fue diagnosticado con Leucemia y empezó su lucha contra el cáncer. Hoy está buscando un donador de células madre. Al igual que él, miles de chicos buscan donador cada año; pero apenas 10% de ellos lo encuentra.

Por esta razón, Be The Match, la organización civil especializada en donación de células madre, te invita a realizarte una prueba de saliva para saber si puedes donar en los eventos que están organizando en la Ciudad de México y todo el interior de la República

estos eventos no solo apoyarán a Diego, sino a miles de mexicanos que están buscando donador hoy en día, y al estar en la base, en caso de que lo necesites, también podrías encontrar un donador algún día.

Visita www.donapordiego.com y conoce las fechas de los eventos.

Por cierto, también puedes solicitar un kit que llegará directamente a tu casa.

Recuerda, visita www.donapordiego.com y ayúdanos a salvar vidas.

Hoy por Diego… mañana por ti.