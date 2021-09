Repartidor de comida rápida por aplicación agrede sexualmente a mujer en Mérida | VIDEO

Cuando Karla regresaba en bicicleta de comprar en una tienda de conveniencia en la colonia Lindavista, fue agredida sexualmente por un repartidor de la plataforma de comida, quien con su motocicleta le cerró el paso y la sujetó de su cuerpo. El ataque ocurrió a unos metros de su casa, poco antes de las 10 de la noche del jueves 16 de septiembre.

“Estaba de regreso y no me percaté que había una motocicleta. Cuando doblé en la esquina para ir a mi casa, me estacioné y apareció este individuo, quien me cerró el paso para que no me pueda movilizar. Puso su moto en plena acera y yo no sabia qué pasaba”, relató la víctima.