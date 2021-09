Niños migrantes en México: Una problemática social que debe atenderse para proteger sus derechos

¿Cuántos niños migrantes hay en México? La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) reporta que de enero a junio del 2021 se recibieron 11.258 solicitudes de menores migrantes no acompañados que buscaban asilo en México, provenientes de Honduras 5.964, El Salvador con 833 y Guatemala con 733 menores.

El número total de solicitudes aumentó, alcanzando la cifra récord de 50.000 de personas provenientes de al menos 90 nacionalidades distintas, aunado a que no existe una sola entidad del país donde no existan solicitantes de la condición de refugiado.

Por otro lado, la dinámica de la migración en nuestro país ha cambiado, ya que ha dejado de ser un país de tránsito de migrantes para convertirse en un país de destino. Estamos ante un caso inédito en México.

Sabemos que la niñez es uno de los grupos más vulnerables ante la migración, ya que se enfrentan a situaciones que violentan sus derechos como:

Ser reclutados por el crimen organizado o el tráfico de personas

Sufrir violencia física, sexual y discriminación

El ser detenidos o violentados por las autoridades locales

Soportar situaciones precarias con hambre, frío o temperaturas extremas sin ningún cuidado o acceso a servicios de salud

Todo esto con graves consecuencias para su salud mental y su bienestar.

¿Qué hace América Solidaria por los niños migrantes?

Los esfuerzos por salvaguardar a la niñez migrante han sido importantes y generados desde el gobierno hasta organizaciones de la sociedad civil; como por ejemplo “La Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración”.

Esta iniciativa contempla el interés superior de la niñez y la restitución de sus derechos, como eje central y como guía de cada decisión que se tome con relación a este grupo de población de niñas, niños y adolescentes en situación de migración.

Sin embargo, la situación se vuelve cada vez más grave, los enfrentamientos entre las personas migrantes y las autoridades aumentan y la situación no mejora por el hecho de quedarse en algún poblado de México en lo que deciden su situación migratoria, ya que el acceso a servicios básicos es nulo, carecen de alimento, un lugar donde descansar, servicio de salud y condiciones dignas.



Los refugios no se dan abasto y las oleadas de personas no paran, por lo que generar programas que trabajen temas como los derechos humanos, la protección efectiva, desarrollo de habilidades socioemocionales, es fundamental para que se minimice el impacto negativo que esta experiencia en sus vidas.

La Metodología de América Solidaria México desarrolla programas que promueven la resiliencia, el protagonismo y la protección de sus derechos a través del juego, pero sabemos que ésta es una problemática multidimensional donde la coordinación entre todos los actores involucrados es fundamental para generar acciones locales, nacionales y regionales necesarias para que los derechos de la niñez migrante no sean vulnerados y podamos apoyarlos y acompañarlos en el proceso.

Por: América Solidaria