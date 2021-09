Países latinoamericanos pedirán acceso a más vacunas contra COVID-19 al G-20

La reunión cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) fue un éxito por sus acuerdos y aún por los debates que ocurrieron en ella, dijo Maximiliano Reyes, Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina.

"Es un buen arranque, una buena plataforma de despegue", dijo Reyes al enfatizar, durante una entrevista con El Heraldo de México, que los debates son parte de la normalidad democrática y que en su conjunto fueron respetuosos.

Sobre las vacunas, puntualizó que en la próxima cumbre del Grupo de los 20 países más ricos, México y Argentina presentarán una posición latinoamericana "porque seguimos dependiendo del oligopolio de los laboratorios y las donaciones de países desarrollados, que son buenas y generosas, pero insuficientes".

Se demandará gratuidad y liberación de fórmulas para el COVID-19, en particular, tanto de los grandes laboratorios farmacéuticos en países europeos y Estados Unidos como de China y Rusia, dijo.

Mas allá, hizo hincapié en que "no hubo un incidente como aquel comes y te vas", en referencia a un diferendo entre los presidentes Vicente Fox y Fidel Castro durante una reunión iberoamericana en Monterrey, hace casi 20 años, a la que también asistió el entonces mandatario estadounidense George W. Bush.

Para Reyes, el hecho de que 16 presidentes y altos funcionarios de otros 15 países hayan asistido implica por igual un reconocimiento claro a México, porque "hace mucho que no sucedía" como de que hubo libertad, que no hubo temas prohibidos y sobre todo, "la voluntad de la mayoría en no centrarse en las diferencias".

Para la Celac, en su opinión, el camino "tiene que ser fortalecerse institucionalmente y especializarse en cooperación interregional en Latinoamérica y el Caribe. "Creo que dejamos un buen arranque y una buena plataforma de despegue".

MAAZ