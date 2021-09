La Magdalena Contreras conmemora la vida de las víctimas de los sismos del 2017 y 1985

La man~ana de este domingo 19 de septiembre, Patricia Ortiz Couturier, alcaldesa de La Magdalena Contreras encabezo´ la ceremonia ci´vica en memoria de las vi´ctimas fallecidas en los sismos de 1985 y 2017. La líder local estuvo acompan~ada por los representantes de su equipo de gobierno.

Con los honores a la bandera y un minuto de silencio, asi´ dio inicio el acto; poco despue´s Patricia Ortiz emitio´ un mensaje en el que pidió recordar las vidas que se perdieron en estos fenómenos naturales.

" El 19 de septiembre de 1985 es una fecha que ha quedado tatuada en la memoria de las y los mexicanos, especialmente, en los habitantes de nuestra ciudad. En 1985 un terremoto despertaba a los mexicanos dejando miles de personas fallecidas y edificios destruidos; 32 an~os despue´s en 2017 fuimos vi´ctimas de una dolorosa coincidencia y cientos de personas volvieron a perder la vida".

La alcaldesa rindió homenaje a las víctimas.

La alcaldesa recordo´ la caracteri´stica solidaridad de los mexicanos quienes, en ambas ocasiones al ver la tragedia, se sumaron para rescatar personas, llevar alimentos y dar esperanza. Tambie´n destaco´ que estas ceremonias tienen el objetivo de no olvidar: no olvidar a las vi´ctimas, no olvidar a aquellos que perdieron su patrimonio y a todos los rescatistas, voluntarios que dieron lo mejor de si´.

Hacia el final de su mensaje la alcaldesa menciono´ que 2020 y 2021 han sido an~os que nos han vuelto a poner a prueba (con una contingencia sanitaria); y aprovecho´ para agradecer a cada persona que ha trabajado sin parar. Desde me´dicos, enfermeras hasta personas de limpias, proteccio´n civil.

La pandemia por SARS-CoV-2 nos ha transformado, pero cuando todo pase –dijo-no debemos olvidar a todos esos trabajadores y trabajadoras de Contreras que lo han dado todo y nos han ensen~ado el significado de ser mexicanos. Fue asi´ como la alcaldesa develo´ la placa conmemorativa: "He´roes de Contreras" nombre que, a partir de hoy, llevara´ la plaza ci´vica principal de la demarcacio´n en memoria y agradecimiento de las y los contrerenses que di´a con di´a luchan ante la adversidad desde que inicio´ la pandemia.