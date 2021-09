“Viva López Obrador"; Isabel Arvide, cónsul en Turquía, lanza arenga dedicada al presidente | VIDEO

Desde que Andrés Manuel López Obrador se destapó como presidenciable comenzó a mover las masas por sus ideas de izquierda. A pesar de sus fracasos, él continuó hasta tomar las riendas de México el 1 de diciembre del 2018 y desde entonces ha generado muchas opiniones en favor y contra a cada paso que da.

Al denominarse como patriota y hablar en sus discursos de diversos personajes de la historia de nuestro país, es natural que el Grito de Independencia, evento que se lleva a cabo el 15 de septiembre, sea algo que él haga con fervor. Sin embargo, parece que este sentimiento lo compartió alguien más a la distancia: Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, Turquía.

¿Qué hizo la cónsul?

En esta fecha tan importante para los mexicanos, embajadas y consulados se organizan para dar el grito en los respectivos países del mundo, lanzando las arengas y ondeando la bandera de México a su término. En el caso de Arvide Limón, lo hizo sin ningún problema; sin embargo, generó polémica al incluir al mandatario López Obrador en la oratoria solemne.

"Viva Miguel Hidalgo. Viva la justicia. Viva la libertad. Viva López Obrador", exclamó la periodista y posteriormente agitó el símbolo patrio.

A través de las redes sociales circula el momento en que se dio el grito. No obstante, también se puede ver el instante en que una de los asistentes se postra frente a todos para lanzar un severo reclamo por la adaptación de las arengas.

Le reclaman a Isabel Arvide

Con más pasión que la misma cónsul, una mujer se subió al escenario y comenzó a lanzar una serie de reclamos para sorpresa de todos. En otra parte del video, se puede escuchar que dice que ella respeta al tabasqueño, pero que él no va junto con los héroes de la independencia.

"México no es López Obrador. Eso no se hace. Al presidente lo respeto. El señor López Obrador es mi presidente y yo quiero que termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que nos deje un país hermoso, pero él no va junto con los héroes de independencia", mencionó molesta.