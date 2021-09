¿Qué hará la UNAM con los estudiantes que se nieguen a vacunarse?

Después de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciara el regreso a clases presencial, ante el cambio a color amarillo del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, el personal de la universidad y el resto de la población se ha preguntado cómo se ejecutarán las medidas necesarias para no caer en posibles contagios dentro de los planteles

El Dr. Leonardo Lomelí Vanegas comentó que a partir del próximo lunes se contempla que empiecen a regresar ciertos grupos a los planteles universitarios de la UNAM; sin embargo, se le dará prioridad a aquellos alumnos que se encuentren en carrera que cuentan con actividades prácticas y experimentales, tal y como es el caso de las ciencias de la salud, donde llevan a cabo diversas practicas con pacientes, ejemplificó el docente de la facultad.

En cuanto a las carreras que cuentan con ejercicios experimentales, será necesario que los estudiantes acudan a los laboratorios, entre otras instalaciones que requieren material específico, dada la naturaleza de los tópicos estudiados. De igual manera, las actividades artísticas serán tomadas en cuenta debido a la necesidad de la interacción entre los alumnos, docentes y los recintos requeridos en ciertas prácticas.

“La idea es que no superemos el aforo del 30 por ciento de la capacidad de las instalaciones, y conforme vaya mejorando la situación sanitaria, conforme nos acerquemos al semáforo verde, podrán ir regresando otros grupos, también está contemplado que los alumnos de primer y tercer semestre que son los que no conocen las instalaciones universitarias, podrán venir en grupos pequeños para ir conociendo las instalaciones, e ir familiarizándose con los servicios que se ofrecen, que también se irán reactivando gradualmente”.

Respecto a si la vacunación será obligatoria para asistir a los planteles por parte de los alumnos y maestros, el Dr. Leonardo Lomelí comentó que quienes no se encuentren vacunados aún deben dar una razón médica del porqué no han seguido dicho proceso, a pesar de que existe la consideración que cierto sector de edad todavía no ha pasado por su segunda dosis, no obstante, los que ya hayan pasado por ese periodo, deberán entregar por medio del IMSS algún justificante pertinente.