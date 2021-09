Martí Batres aplaudió al Congreso de la CDMX por la aprobación del informe presencial de Claudia Sheinbaum

El Secretario de Gobierno, Martí Batres se congratuló por la aprobación unánime del Congreso de la Ciudad de México del Acuerdo por el cual se establece que la presentación del Tercer Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se desarrolle de manera presencial el 17 de septiembre.



El funcionario capitalino felicitó a los grupos parlamentarios, reunidos en la Junta de Coordinación Política, que determinaron que la ceremonia cívica se lleve a cabo el próximo viernes a las 9 horas, en un contexto de respeto y civilidad política.



“Saludamos el acuerdo unánime del Congreso local de la Ciudad de México para realizar una ceremonia de Informe de Gobierno, en un marco de respeto a la investidura de la ciudadana Jefa de Gobierno y de los otros Poderes, con civilidad e institucionalidad republicanas”, expresó.



En sesiones vía remota, la JUCOPO votó a favor del Acuerdo por el cual se aprueba la realización de la sesión solemne de Informe y Comparecencia de la Jefa de Gobierno, ante el pleno del Congreso en el que se resalta qué hay el compromiso de no interrumpir el mensaje de Sheinbaum Pardo.



“El acto de presentación del informe se desarrollará en un clima de respeto y civilidad política, por lo que quienes suscriben este acuerdo, se comprometen a que no habrá interrupciones de parte de ningún legislador a quien se encuentre en uso de la palabra; no se permitirán manifestaciones ajenas a este formato; no podrán emplearse expresiones de falta de respeto a la persona ciudadana Jefa de Gobierno o de cualquier otra persona asistente al acto”, se lee en el segundo punto del documento.



Batres Guadarrama expuso que en el tercer punto del documento signado por los diputados locales, se establece que cada grupo o asociación parlamentaria podrá emitir su posicionamiento hasta por 5 minutos.



Iniciará la Asociación Parlamentaria Ciudadana, le seguirán la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para cerrar con el Grupo Parlamentario de MORENA.



Posteriormente, se realizará la intervención de la Jefa de Gobierno, mientras que la contestación del Informe por parte de la Presidencia del Congreso será hasta por 5 minutos.



Destaca también lo señalado en el cuarto punto del Acuerdo, en el que se señala que “la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso deberá emitir un protocolo de salud que garantice medidas de prevención adecuadas ante el contagio del virus SARS-COV2, así como determinar un aforo reducido que permita el desarrollo de la Sesión de Informe de manera responsable en el contexto actual de pandemia y contingencia sanitaria.

alg