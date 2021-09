Bebé haitiano nace en hospital de Tamaulipas

Petersón Destine, a sus 28 años de edad, se ha convertido en padre en su camino desde Haití a la frontera de México y Estados Unidos, donde busca tener asilo humanitario para huir de la pobreza; su esposa Andalili entró en labor de parto al llegar a Tampico, dando a luz a un bebé en el Hospital Civil de Ciudad Madero al cual llamarán Jhon Bolton

En entrevista, explicó que salió de Gonaives, Haití y llegó a Brasil, donde estuvo cinco años, sin embargo, decidió emprender un viaje por todo centro América, pasando por países como Panamá, Costa Rica, entre otros más hasta llegar a México.

En Tapachula, Chiapas, estuvo cuatro meses, donde reconoció no fue nada fácil ante las acciones que han tomado las autoridades migratorias de México, aunque pudo salir en un camión con rumbo a Tamaulipas.

Al llegar el autobús a Tampico, la mujer de 22 años fue atendida por una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y trasladada hospital público de Ciudad Madero, donde el personal de salud realizó una cesárea durante la madrugada del viernes.

Petersón explicó que pretende llegar a la frontera de Tamaulipas con Texas, aunque actualmente tiene que ver por el estado de salud de su esposa, quien fue reportada como estable junto a su bebé.

Petersón espera pacientemente noticias de su esposa e hijo, quienes deben permanecer en el nosocomio donde se les dan todas las atenciones pertinentes.

El director del nosocomio, Armando Graciano, confirmó que la mujer fue llevada por un ambulancia cuando ya se encontraba en labor de parto.

"El niño se encuentra bien, fue madrugada del viernes. No se les puede negar hay instrucciones no se les cobra nada", declaró el director del hospital, quien manifestó que no es muy común atender este tipo de casos de partos de extranjeras.