Denuncian brote de Covid-19 y explotación laboral en club nocturno de Oaxaca

Un grupo de empleadas del table dance “Baraimas”, ubicado en la jurisdicción del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, no sólo denunciaron un brote de Covid-19 sino también el desacato de los dueños a las medidas sanitarias, sumado a una serie de abusos laborales.

Por medio de mensajes de WhatsApp y un video difundido en redes sociales, una de las denunciantes acusó al dueño del lugar, Iván Nicolas, de afectar su salud física y mental.

“Yo perdí mi retenido de dos mil 800 pesos, porque no me dejaban ir a pesar de que me sentía mal, pero tomé la decisión de salirme”, explicó.

Denunció a la empresa de no tener empatía además de que el dueño del table dance violentaba a las strippers “el dueño les gritaba a las chicas, a mí nunca me tocó, pero el dueño es muy pesado, les aviso que no voy a regresar a trabajar al Baraimas. Hay personal y chicas contagiadas de covid-19 y aun así están trabajando, irresponsabilidad social”.

Pruebas rápidas

Después de las denuncias, los encargados del establecimiento dieron a conocer que todo el personal se sometió a la detección de pruebas rápidas y que semanalmente se realizarán.

Pese a la tercera ola de Covid-19 y que ha afectado incluso a este municipio de Santa Lucía del Camino, estos establecimientos siguen en funciones.

Este table dance había sido “clausulado” meses atrás por no respetar el decreto de cierre de establecimientos para evitar el contagio, luego del anuncio de Fase 2 en el país por la contingencia sanitaria.

DRV