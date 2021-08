Sandra Cuevas anuncia reubicación de comerciantes ambulantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, detalló que reubicará a los comerciantes ambulantes en la demarcación, pero sin afectar su fuente de ingresos, ya que implementará una estrategia para trabajar de manera coordinada con ellos.

En entrevista para Heraldo Televisión en Las Noticias con Jesús Martín Mendoza, destacó que la Cuauhtémoc está en el olvido, ya que ante la falta de atención "el crimen organizado ha tomado de casa la alcaldía, antes sólo se dedicaban a la venta de droga, hoy emplea la extorsión, el robo a casa-habitación y el secuestro, todos esos delitos han venido creciendo y no se ha puesto un alto".

Por lo que afirmó que en su administración se implementará una estrategia para garantizar la seguridad para los habitantes y los visitantes, tanto nacionales como internacionales.

Cuevas garantizó que no violentará el derecho al trabajo de los comerciantes ambulantes, ya que "prefiero que la gente esté trabajando y no delinquiendo. Lo que voy hacer es reubicar a todos los comerciantes en las 33 colonias y a las personas que se dedican al comercio vamos a darles opciones en los puntos estratégicos en los que la gente sabe que puede encontrar sus productos. Quiero reiterar que no les vamos a quitar la fuente de trabajo".

Por otro lado, dijo que es necesario cambiar la imagen de la alcaldía, ya que es necesario que haya un libre tránsito para los visitantes, por lo que se buscará despejar las calles y reordenar los espacios más importantes del primer cuadro de la Ciudad de México. "Tenemos que gobernar para todos y la alcaldía Cuauhtémoc es muy importante, tanto por el turismo como por sus habitantes y comerciantes", expresó.

Detalló que no hay comunicación con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero será respetuosa de las jerarquías. "Siempre voy a gobernar conforme al derecho por el bien de los habitantes de la Cuauhtémoc".

Sandra Cuevas explicó que "a todos nos conviene que a la Cuauhtémoc le vaya bien", por ello afirmó que tocará todas las puertas con las instituciones para trabajar de manera coordinada y "que la gente que nos visite se lleve una buena impresión".