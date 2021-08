¿Por qué Rommel Pacheco buscó ser diputado del PAN? Revela HISTORIA ligada a la política

Este será un año olímpico diferente para el clavadista Rommel Pacheco. En los otros tres procesos (Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016), después de participar en la justa veraniega, el yucateco se preparaba para regresar con mejores resultados.

Ahora, tras terminar sexto en la final de trampolín en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hay un nuevo reto y está (relativamente) alejado del deporte. Llegará como legislador del Partido Acción Nacional (PAN) a la Cámara de Diputados a partir de este 1 de septiembre.

Al respecto, el medallista en cuatro Juegos Panamericanos diferentes se dijo listo para tomar su curul que ganó en las elecciones del pasado 6 de junio. Apuntó que tiene mucho que demostrar y mucho por hacer.

“Así como he tenido el valor y fortaleza de representar a México en los niveles más altos, pues esto es lo mismo pero en otra arena. Ya no en la fosa, sino en la Cámara de Diputados”, dijo en entrevista con el programa Cámara de Origen de El Heraldo Radio.

El ahora diputado blanquiazul indicó que su trabajo es llevar los valores del deporte (trabajo en equipo, disciplina y transparencia) a San Lázaro. “En mi trabajo personal así haré como la forma que representé a México con tanto orgullo”, aseguró.

Reconoció que, a pesar de haber estudiado administración, no tiene una formación dentro de la política. “Me va a tocar estar con grandes, que tienen gran experiencia, así que hay mucho que aprenderles, pero también enseñarles qué tiene esta nueva generación”, afirmó.

¿Por qué dedicarse a la política?

No es la primera vez en la historia de México en la que un deportista ocupa un cargo dentro del sistema político. Un ejemplo es el ex boxeador Erik Morales, quien fue diputado por Morena en la pasada legislatura, o el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, ahora gobernador del estado de Morelos.

A pesar de ello, el clavadista reveló que muchas personas cercanas le cuestionaron su decisión de ser diputado. Explicó que todo empezó cuando su madre tuvo que tocar puertas de regidores, diputados y senadores para que los apoyaran y así competir en su disciplina.

“Eso también me abrió los ojos: ‘¿Por qué tiene que ser así la situación?’ Hay mucho por mejorar y si yo puedo brindarle ese apoyo a las demás generaciones, pues encantado y la única forma de lograrlo es a través de la política”, expresó.

Lamentó que el deporte en México “se sigue viendo como un gasto y no como una inversión”. “Año con año, el presupuesto va en reducción, por lo que hay que trabajar”, anotó.

En ese sentido, enlistó varios argumentos de por qué es necesario apoyar al deporte en sus diferentes ramas. La primera, detalló, es la prevención de enfermedades, mientras que la segunda es el combate a la delincuencia.

Por último, dijo que buscará que haya un proyecto a largo plazo para el fortalecimiento del deporte nacional. Expuso que esto puede tardar varios años y que le podría tocar a una administración diferente, pero aseveró que ayudará más que buscar el éxito inmediato.