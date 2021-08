Magistrados dan albazo y piden revisar funciones de Vargas Valdez; “no voy a renunciar”, responde

De manera sorpresiva, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) metieron un punto en la sesión pública para analizar de las funciones y desempeño del presidente del Tribunal, José Luis Vargas Valdez.

Al inicio de la sesión, el magistrados Felipe de la Mata Pizaña tomó la palabra para pedir que se integre dicho punto en la orden del día.

"Cualquiera integrante del pleno puede solicitar a la consideración de la Sala Superior propuestas adicionales a la orden del día, solicitó poner a votación de los integrantes del pleno el punto relativo al análisis de las funciones y desempeño de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", indicó.

Los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Janine Otálora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón apoyaron darle paso al punto para que se vote después de concluir los 54 puntos de la orden del día de la sesión pública.

A respecto, el presidente del TEPJF pidió a sus pares que estén a la altura de su investidura constitucional, "para que no provoquen un golpe de Estado porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y a la cual quiero decirles recordarán ustedes me dijeron para esta función".

Vargas Valdez aseguró que la única forma de que él salga de la presidencia es sólo por renuncia, y aclaró "no está en mi intención renunciar".

"Si ustedes desean evaluarme y desean presentar su evaluación por escrito la recibiré y la leeré con mucho detenimiento para mejorar las funciones de este tribunal", enfatizó.

El magistrado presidente echazó que ese punto se pueda debatir de manera sorpresiva y sostuvo que, esa mayoría organizada que empujan el punto, no les da la facultades legales para evaluar el desempeño de la presidencia del tribunal electoral federal.

"Le solicitaría de la manera más atenta que nos aboquemos a la sesión a los puntos resolutivos y que eso sea precisamente con la cantidad de expedientes que hoy estamos solucionando, no así como, se los he dicho en otras ocasiones, que haya sorpresas que no hayan sido comunicadas a esta presidencia y que por lo tanto no puedo poner a consideración hasta en tanto no saber a qué se refiere con el punto que acabo de citar", expresó.

La magistrada Mónica Soto defendió la postura del magistrado presidente, incluso confrontó a De la Mata Pizaña.

"El magistrado Felipe de la Mata está muy sonriente, no sé si estoy siendo graciosa en lo que estoy hablando, quisiera decir algo magistrado. Pensé que le causaba risa lo que estoy diciendo", subrayó.

La magistrada Soto afirmó que ninguno de los temas internos personales pueden detener u obstaculizar la función de impartir justicia.