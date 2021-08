Se estanca recuperación del sistema Cutzamala en segunda quincena de agosto

La recuperación del Sistema Cutzamala se estancó, porque las lluvias en la segunda quincena de agosto no fueron tan abundantes como la primera y no permitió el almacenamiento deseado.

El acumulado promedio de las tres presas principales, El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo es de 402.3 millones de metros cúbicos de vital líquido, es decir, 51.4 por ciento, con un déficit de 20.7 por ciento.

Por embalse, Villa Victoria tiene 73.7 millones de metros cúbicos, el 39.7 por ciento; El Bosque, la única en verde, con 155.2 millones de metros cúbicos, el 76.7 por ciento y Valle de Bravo, 173.3 millones de metros cúbicos, o 43.9 por ciento.

El director General del Organismo de Cuenca Aguas Del Valle de México (OCAVM) de la Conagua, Víctor Bourguet Ortiz, lamentó que las precipitaciones en estas últimas semanas no fueron abundantes como las esperaban para Valle de Bravo y El Bosque, no así en Villa Victoria, que tuvo superávit.

"Ya nos habíamos compuesto digamos las cosas en julio pero agosto no fue tan bueno, sobre todo en este segunda parte del mes, no fue tan buena como esperábamos, esperábamos algo con Grace pero se desvió hacia el norte y no nos benefició":

Sobre la recuperación que hubo en el Sistema, el funcionario mencionó que está originó un cambio de pendiente en las dos primeras semanas de agosto, que pintaban bien y posteriormente hubo cambio en las lluvias que volvió la curva más tendida.

Confió en que las precipitaciones que habrá en septiembre, el último mes con lluvias intensas, sea mejor de lo que fue agosto para mejorar el almacenamiento que aunque ya no es el peor del peor año, esperan que mejore.

En cuanto a las extracciones que enviaron a la Ciudad de México y el Estado de México fueron 13.424 metros cúbicos por segundo, de los cuales 8.060 metros cúbicos por segundo fueron para la primera y 5.364 para el segundo.