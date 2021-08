Coyoacán se ganó con legalidad y con voluntad ciudadana: Giovanni Gutiérrez

El alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, celebró la ratificación hecha anoche por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, del triunfo que obtuvo en los comicios del pasado 6 de junio al no encontrarse elementos para sostener las impugnaciones que se presentaron después de las elecciones.

“Este no es un triunfo unipersonal ni individual. Este es un logro de las y los ciudadanos que, con su voto libre y secreto, decidieron el rumbo de Coyoacán. El Tribunal Electoral (de la Ciudad de México) resolvió que no había elementos para impugnar el proceso electoral como había argumentado Morena porque no se acreditó con qué soportaran sus dichos. Esto deja claro que los comicios fueron ganados de manera limpia, honesta, con el voto a favor de un proyecto con futuro y con la gran determinación de un cambio que los ciudadanos expresaron en las elecciones pasadas. De esta manera se confirmó la plena legalidad de la elección”, expuso el alcalde electo.

Giovani Gutiérrez, quien comenzó recorridos y reuniones vecinales inmediatamente después del proceso electoral, continuó con sus visitas de agradecimiento y, al mismo tiempo, convocó a la ciudadanía a participar en la construcción del atlas que ya se comenzó a integrar para hacer un diagnóstico de los problemas que enfrenta la alcaldía de Coyoacán.

“Esta es la gran oportunidad que se nos presenta porque el Tribunal Electoral ayer por la noche ratifica la voluntad de los coyoacanenses expresada en las urnas, por eso le doy gracias a Dios y por eso le vengo a dar gracias a ustedes porque nosotros representamos el proyecto que necesitan nuestras familias para tener una mejor alcaldía. A eso nos vamos a enfocar todos los días”, expuso.

Giovani Gutiérrez anunció que Coyoacán tendrá un alcalde y un cuerpo de gobierno que no sea arrogante, que esté cerca de las y los ciudadanos, que los atienda, que no extorsione. Todos los días vamos a construir este gran edificio público para que ustedes puedan vivir mejor. Por ello no podíamos esperarnos al primero de octubre, teníamos que salir de inmediato el 7 de junio a agradecer y a construir este gran atlas de problemáticas, único en su tipo, con el cual comenzaremos a trabajar.

alg