Arrecian conflicto AMLO y Ricardo Anaya con duelo de insultos públicos

El duelo entre el panista Ricardo Anaya y el presidente Andrés Manuel López Obrador se intensificó, luego de que ambos políticos chocaron verbalmente con retos, insultos y hasta con señalamientos a familiares.

La discusión en torno a una investigación de la Fiscalía General del República (FGR) en contra de Anaya, por supuestamente recibir sobornos, subió de tono cuando en punto de las 7:00 horas el panista lanzó un reto al mandatario nacional en el que acepta acudir a la FGR, siempre y cuando los hermanos del presidente, Pío y Martín, también acudan a esa instancia a declarar por los videos donde se les ve recibiendo dinero en efectivo.

“Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato, que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya”, expresó Anaya.

El panista manifestó que el Presidente no puede proceder en contra de sus hermanos, porque el dinero que reciben en los videos “en realidad era para ti”. Y se despidió en el video deseando un buen día al mandatario.

La respuesta del presidente López Obrador vino justo una hora después, a las 8:00 horas, desde la conferencia de prensa mañanera en Xalapa, Veracruz, donde acusó de “hipócrita y chueco” a Ricardo Anaya. Además, aceptó que sus hermanos respondan ante las autoridades.

"Que asuma su responsabilidad, nada más que le quede bien claro, lo que pasa que es chueco, hipócrita, sabe que yo no persigo a nadie, no soy de malas entrañas. De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección, es como el que arrebata la bolsa a una señora y empieza gritar 'al ladrón, al ladrón'”, respondió.

En ese sentido, dijo que es una "marrullería", una maniobra, del panista y le reiteró que asuma su responsabilidad, pues "quién le manda agarrar dinero". López Obrador hizo un resumen del ascenso político de Anaya. A decir del mandatario, el panista creció atropellando a sus compañeros, buscó subir a cualquier precio y “sin escrúpulos morales”.

POR MISAEL ZAVALA, PARIS SALAZAR y FRANCISCO NIETO

MAAZ