Gobierno de Nuevo León confirma regreso a clases presenciales

Tras semanas de indefinición, así como protestas por parte de padres de familia y directivos de escuelas, el Gobierno del Estado de Nuevo León cedió finalmente y anunció que habrá clases presenciales en la entidad.

El secretario de Salud del Estado, Manuel de la O Cavazos, informó que para esto, se tendrán que cumplir con diferentes disposiciones, como respetar el aforo permitido que estará sujeto a los protocolos sanitarios validados por la autoridad.

“No hemos decidido poner un aforo del 30 o 40 por ciento. Hay un millón de estudiantes en Nuevo León, un aforo del 30 por ciento son 300 mil estudiantes, sería una gran movilidad, Hemos decidido que se haga por aula.

En base a cada grupo será un número de alumnos determinado para que no exista mucha movilidad en el estado. Y aquí: todo es voluntario, quienes no deseen enviar a sus hijos a la escuela, no los manden, seguirán en educación a distancia”, argumentó.

El funcionario agregó que el regreso será gradual, y podrían retroceder si las condiciones epidemiológicas empeoran; también será escalonado, híbrido y en estricto cumplimiento de los lineamientos federales.

De la O Cavazos alertó que el Gobierno federal les ha autorizado tomar las decisiones que consideren correctas y basándose en el semáforo estatal.

“Es voluntario, quien quiera mandar a sus hijos, los puede mandar, quien no, los puede mantener en casa”, alertó el funcionario a los padres de familia.

Aunado a esto, se informó que habrá Comités de Seguridad en Salud supervisados por doctores del centro de salud, que además de vigilar los protocolos, vigilarán que haya 1.5 metros de distancia, que haya agua y jabón, y que se reduzca el tiempo que estarán los menores en las aulas.

Esto significa que serán menos de dos a tres horas las que pasarán los menores en la escuela, además de que se deberán priorizar los espacios abiertos.

Finalmente, el secretario de Salud insistió en que habrá tres filtros: los papás deberán detectar síntomas de Covid-19, en la entrada a la escuela, y otro al ingresar al salón. Y alertó que en caso de detectarse un contagio, se decidirá suspender la escuela por 14 días para evitar que se traduzca en un brote.

dhfm