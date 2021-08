Maestros bloquean acceso a Uruapan; piden cumplir con pagos

Maestros de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan con sus protestas para exigir el pago de salarios, y este martes bloquean el acceso a la ciudad de Uruapan, a la altura de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los docentes de Educación Indígena, adheridos a la expresión magisterial "Poder de Base" se apoderaron de vehículos de carga con los que cerraron el Boulevard Industrial, en el tramo que conecta con la Autopista Siglo XXI, con lo que impiden también el ingreso de vehículos a las instalaciones de Pemex.

La protesta, es parte del plan de acción de los profesores para exigir al gobierno de Michoacán la entrega del salario correspondiente a la primera quincena de agosto.

Aunque la autoridad estatal ha señalado que para el próximo miércoles iniciaría la entrega de la quincena número 15 al magisterio de Michoacán, "Poder de Base" advirtió que la exigencia no es solo el pagos de sueldos y prestaciones, sino también garantías de que en las quincenas restantes se pagará en tiempo y forma.

"No vamos a dejar de lado el que se garantice a los compañeros estatales, que se resuelva la problemática que tenemos pendiente.

Mientras no se garantice el pago puntual a los maestros estatales no regresaremos a clases y esto implica no sólo que no nos presentemos en las clases presenciales, implica que ni siquiera de manera virtual estaríamos trabajando", enfatizó Benjamín Hernández Gutiérrez, dirigente de la Sección XVIII "Poder de Base".

Otro grupo de la misma fracción magisterial mantiene desde el pasado 31 de julio un plantón sobre las vías férreas a la altura de la localidad de Caltzontzin, en el municipio de Uruapan, con lo que hoy se cumplen 18 días de parálisis en el transporte ferroviario.

Por este, y otros bloqueos en las vías, recientemente la empresa concesionaria de la red ferroviaria Kansas City Southern México, anunció que no invertirá recurso extra en Michoacán.

Ante esta determinación de la transnacional, Benjamín Hernández reconoció que las inversiones millonarias en el país, y máxime en Michoacán son necesarias, pero justificó que sólo con esa medida de presión han sido atendidas las demandas de los trabajadores de la CNTE.

"Los compañeros del bloqueo en las vías lo han dicho claramente, en cuanto se regularice la situación de los pagos, ellos sin ningún problema dejan libre. Obviamente que se ocupan las inversiones, pero también hay que reconocer que lamentablemente los gobiernos de los propios estados tampoco ven las cosas así.

"Yo no sé si es porque ya se va (el gobernador Silvano Aureoles Conejo) y ya no le interesa si se continúa o no se continúa la inversión, pero debemos en su justa dimensión ver todas las cosas, es la única manera (de ser atendidos) la movilización, la protesta que han generado que abran los ojos en lo que está sucediendo en la educación", expresó.

El reporte más reciente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) indicó que la toma de las vías mantiene detenidos 20 trenes que equivalen a 100 mil toneladas de mercancía y las pérdidas económicas ascienden a 700 millones de pesos.