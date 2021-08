PJF está podrido, asegura AMLO

LERDO, DURANGO. Al afirmar que el Poder Judicial está "podrido" y que hay jueces, magistrados y ministros "ultra conservadores", el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a opositores del proyecto Agua saludable para La Laguna quitar los amparos o, de lo contrario, se cancelará.

Incluso, puso como límite el 3 de octubre de 2021, para que, con consultas y debates, se determine si va o no la obra que busca suministrar de agua a la Comarca Lagunera.

“¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo, desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas excepciones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad conservadora, ultraconservadora”, expuso.

Acompañado de los gobernadores de Durango y Coahuila, José Rosas Aispuro y Miguel Riquelme, el mandatario dijo que la salud es un derecho humano y está por encima de cualquier interés particular y el agua, en el caso de La Laguna, tiene arsénico.

Sin embargo, agregó, hay oposición, que la consideramos legítima, pero queremos convencerlos de que sería lamentable que no se pudiese llevar a cabo este proyecto para traer agua del Río Nazas, los amparos atrasarán todo.

“Vengo a decirles que no hay afectación al medio ambiente, lo tenemos estudiado, analizado. Segundo, no se quedarían sin agua los productores, porque se les va a respetar su dotación”, expuso.

Criticó a la “gente” y organizaciones que en lugar de ayudar están en la “politiquería”, pues dijo que hay quienes dicen 'sí apoyamos' y al mismo tiempo están “sonsacando”.

dza