Francisco Domínguez rinde último informe de gobierno

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que hay una vía hacia el porvenir con bienestar: la vía queretana y llamó a “contagiar a México de ese entusiasmo” porque un país mejor es posible, al rendir su sexto y último informe de gobierno durante la sesión solemne de pleno de la LIX Legislatura Local.

Luego de guardar un minuto de silencio en honor a todas cinco mil 30 las víctimas que dejó el Covid-19 en el estado, Domínguez Servién puntualizó que la vía queretana concilia para crecer y repartir los frutos del crecimiento, tiene fe en el otro y jamás apuesta por la ruptura o la división, porque nadie que ame a Querétaro puede aspirar a dividirlo.

Esta vía queretana, insistió ante los diputados locales, quiere que su gente supere la pobreza y se convierta en clase media, cree en la empresa, en la propiedad privada, en la libertad, en el estado de derecho, en la mano firme del estado para hacer cumplir la ley, en que nos necesitamos, para no dejar a nadie atrás, por empatía, pero sobre todo por un deber moral.

Es la vía, continuó Domínguez Servién, que cree en la dignidad de dar y no de recibir” y esa es la vía que la gente “eligió para continuar construyendo su destino por seis años más”, porque los votos “se cuentan, pero también se leen”. Añadió que en Querétaro “claramente enarbolamos una ruta de distancia a la que propone el gobierno federal”.

“Qué bueno que así sea, nada más lamentable que un pensamiento único. la democracia se nutre por las visiones diferentes, pero postular otros caminos, en democracia, no nos convierte en enemigos, ni siquiera en adversarios, somos, simplemente, mexicanas y mexicanos que amamos a nuestro país, que queremos lo mejor para él y que expresamos alternativas para un futuro mejor. No olvidemos que la peor escasez será siempre la de alternativas”, declaró.

Afirmó que su relación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la prueba de que “entendernos es posible, cooperar, sumar, siempre por el bien de México”.

Al desear suerte al gobernador electo Mauricio Kuri González, llamó a no tener dudas de que “viene lo mejor” y convocó a cerrar filas, “a trabajar con unidad y con entusiasmo, a seguir ascendiendo. Somos lo mejor de México, orgullo del país. La adversidad no nos dobla. Los desafíos no nos atemorizan. Hagamos de la vía queretana una más ancha y más generosa. Una que sirva para dar certeza al país, a su nación, de que sí hay de otra”.

Admitió que los últimos meses son “tiempos dolorosos, difíciles” por las consecuencias del virus SARS-CoV2, pero la pandemia dejó la gran lección de la empatía “como deber social, nos recuerda lo vulnerables que somos y cuánto necesitamos unos de otros”.

Para hacerle frente a la pandemia, se creó la Unidad Médica y de Aislamiento (UMA) COVID-19 en el Centro de Congresos para la atención de 700 pacientes, que significó la primera reconversión en el país. También se equipó el Laboratorio Estatal de Salud para aumentar su capacidad de realizar pruebas y Querétaro es el único estado en el país que dotó de mamparas sanitarias y líquido antiviral a todas las unidades del sistema de transporte colectivo y taxi, para proteger a usuarios y operadores.

Reconoció que durante la pandemia la entidad perdió más de más de 34 mil empleos, pero hasta el primer semestre del año Querétaro registró 622 mil 860 empleos, 41 mil 911 más que en julio del 2020, “siendo uno de los primeros estados en recuperar los empleos que se tenían antes de la pandemia”.

“Querétaro siempre saldrá adelante en tiempos de prueba, porque el destino de una entidad se sustenta en su gente y ustedes, las y los queretanos, por nacimiento o por decisión, son lo mejor del país. El pasado 6 de junio la ciudadanía se expresó en las urnas y eligió a los nuevos poderes públicos de la entidad. Los votos no solo se cuentan: también se leen y la sociedad se manifestó, de manera contundente y mayoritaria, por continuar la ruta, pero acelerando el paso”, agregó.

Reconocen diputados desempeño

Al dar respuesta al sexto informe, el presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura Local, Jorge Herrera, subrayó que las decisiones, “difíciles pero oportunas”, del gobierno de Francisco Domínguez Servién al frente de la administración estatal, llevaron a Querétaro a seguir de pie a un año de la crisis por el Covid-19 y “sigue siendo el mejor estado para vivir”.

Durante la sesión solemne de pleno, los coordinadores de los grupos legislativos y fracciones reconocieron la capacidad de diálogo y respeto mutuo de la administración estatal, pero advirtieron que urge atender retos en materia de seguridad, economía, abastecimiento de agua potable y un transporte digno.